В Краснодаре обсудили маршрутизацию онкопациентов

1 из 2 Вопросам организации медицинской помощи онкобольным посвятили конференцию, которая объединила порядка 70 участников – руководителей медучреждений и их заместителей, заведующих профильными отделениями, специалистов региональных министерств – здравоохранения и экономики, а также Центра регионального развития, отраслевых экспертов.

– Онкологическая помощь – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За пять лет в крае приобрели более 830 единиц медицинского оборудования, работают 20 центров амбулаторной онкологической помощи и 28 первичных онкологических кабинетов. В рамках проекта «Кубань против рака» в этом году специалисты проконсультировали около 52 тысяч жителей и выявили около 3 тысяч предраковых и раковых процессов. Но за современными технологиями всегда стоят люди – врачи и медицинские специалисты. Поэтому мы обсудили не только диагностику и лечение, но и весь путь пациента от первого обращения до специализированной помощи. Наша задача – сделать этот маршрут понятным и непрерывным, чтобы человек своевременно получал необходимое лечение и чувствовал поддержку на каждом этапе, – подчеркнула заместитель министра здравоохранения региона Валентина Игнатенко.

Ключевым посылом конференции стало выстраивание системной медицинской помощи при онкозаболеваниях. Эксперты отметили, что важны не только своевременная диагностика и грамотные действия врача, но и четкая организация маршрута пациента, качество коммуникации с ним и его близкими, в том числе работа с отзывами.

– Наша задача – вместе с ответственными ведомствами устранять барьеры, которые мешают своевременному получению медицинской помощи. Важно, чтобы пациент понимал куда обращаться, что делать дальше и как проходит его путь к лечению. Человекоцентричность – это прежде всего понятный и последовательный маршрут пациента, – отметила директор Центра регионального развития Краснодарского края, региональный сервисный уполномоченный Елена Кочегарова.

Представители отрасли выступили с докладами о важности обратной связи, профилактике онкологических заболеваний.

– Человекоцентричность – это принцип системы здравоохранения, при котором приоритетом становятся потребности, предпочтения и личный опыт пациента. Доказано, что этот подход оказывает положительного влияние на процесс выздоровления больного. Особенно важно внедрять этот принцип в работе с онкологическими пациентами. Еще одно преимущество такого подхода заключается в том, что в идеале в партнерство между врачом и пациентом вовлекается семья больного, которая находится рядом на протяжении пути лечения, понимает, что происходит с пациентом и поддерживает его, – добавил основатель медтех-платформы «МедРокет» Сергей Федосов.

По итогам конференции участники отметили, что внедрение единых подходов к маршрутизации и коммуникации повысит эффективность медпомощи и сделает систему удобнее для пациентов. В регионе уже прорабатывают решения, которые помогут сократить организационные задержки, в том числе резервирование талонов на анализы для пациентов с подозрением на онкозаболевания.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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