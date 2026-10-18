С начала года более 130 тысяч жителей Абинского района записались к врачу альтернативными способами

Самым популярным источником связи стал колл-центр: им воспользовались 90 тыс. человек. Через портал «Госуслуги» записались более 36 тыс. пациентов, а через инфомат в поликлинику Абинской ЦРБ – 5,5 тысячи.
Повышение доступности медицинской помощи, совершенствование организации приема и развитие цифровых сервисов соответствуют задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Собрали в традиционном дайджесте за 12-18 октября информацию об участии региона в этом и других нацпроектах.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
– С начала 2026 года краевой Фонд микрофинансирования предоставил бизнесу более 470 займов на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей.
– На Кубани в 2026 году более 20 предприятий ЖКХ сделали ставку на современные методы управления.
– Краснодарский завод строительного оборудования ускоряет выпуск комплектующих для опалубки.
– Спортшколы Кубани сокращают потери и делают процессы удобнее.
– Сельхозпредприятие из Белореченского района внедряет новые методы производительности.
– Алексей Юртаев принял участие в заседании рабочей группы «Производительность труда» комиссии Госсовета РФ.
– Внедрение новых решений позволило здравнице Сочи получить экономический эффект почти в 6,7 млн рублей.
– В Сочи проходят обучающие интенсивы бесплатной образовательной программы «Наше дело».
– В Краснодарском крае стартует шестой сезон «Воронки инновационных стартапов».
Нацпроект «Семья»:
– Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае открываем еще две модельные библиотеки.
– В Кремле наградили семью из Краснодарского края.
– Пространство для студентов с детьми открыли в Сочинском государственном университете.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
– С начала 2026 года в Краснодарском крае врачи спасли около 20 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– За полвека работы в перинатальном центре Новороссийска родилось более 150 тыс. детей.
– В Краснодаре обсудили маршрутизацию онкопациентов.
– В Абинском районе развивают доступные способы записи на прием к врачу.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
– В Краснодаре открылась 13-я Международная специализированная выставка «Дорога 2026».
– Марат Хуснуллин дал старт движению по отремонтированной дороге в Выселковском районе.
– В Каневском районе стартовал ремонт участка трассы «Краснодар – Ейск».
– В министерстве ТЭК и ЖКХ прошло совещание по реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Нацпроект «Кадры»:
– В ст. Крыловской открыли обновленный кадровый центр «Работа России».
Нацпроект «Экологическое благополучие»:
– В Новокубанском районе установили первую эколавочку из переработанного пластика.
– Анапа подводит первые итоги раздельного сбора ТКО.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:
– В Кубанском государственном университете обсудили подготовку ИИ-специалистов для развития экономики региона.
– В Краснодаре провели урок по защите от кибермошенников для старшего поколения.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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