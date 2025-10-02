Представители строительной отрасли могут принять участие в масштабном исследовании Минстроя России

Опросы проводят среди действующих сотрудников, студентов профильных учебных заведений и работодателей. Их цель – выявить проблемы привлечения специалистов в строительную отрасль.

– Исследование Минстроя России имеет стратегическое значение для развития кадрового потенциала строительной отрасли. Такие опросы позволяют выявить реальные барьеры к привлечению молодых специалистов, понять, как сделать профессию в строительстве более востребованной и привлекательной. Результаты станут основой для выработки решений, направленных на усовершенствование профессиональной среды, укрепление связей между бизнесом и образовательными учреждениями, а также формирование устойчивого кадрового резерва, – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Участие в исследовании можно принять, перейдя по ссылкам: для представителей образовательных учреждений и для представителей профессионального сообщества.

Ожидается, что опрос даст лучшее понимание текущей ситуации на рынке труда и упростит разработку эффективных решений для улучшения профессиональной среды. Результаты будут известны в декабре, они помогут выстроить с взаимодействие с образовательными учреждениями и бизнесом.

Пресс-служба администрации Краснодарского края