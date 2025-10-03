Последние новости

В Краснодаре на Всесвятском кладбище отреставрировали объект культурного наследия регионального значения

Светлана Олтушевская 03.10.2025 Общество



1
из
4

Работы завершили на воинском захоронении советских солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942 – 1943 годах.

 – Работы проводили в соответствии с согласованной научно-проектной документацией, получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. При реставрации сохранили историческую планировочную структуру объекта и его особенности, – прокомментировал и.о. вице-губернатора края Роман Лузинов.

 Специалисты реставрировали скульптуру воина, металлическую мемориальную табличку в виде щита с эпитафией, гранитную облицовку постамента обелиска, мраморные скрижали, на которых восстановили золотой слой выгравированных фамилий, сделали подсветку. Также благоустроили территорию – заменили тротуарную плитку, бордюры, ограждение братских захоронений, установили фонарные столбы.

 Ансамбль по ул. Северной представляет собой большой мемориальный комплекс – групповое воинское захоронение периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. В 1985 году сюда были перенесены с других участков кладбища останки солдат.

 Западную часть площади замыкает поставленная на стилобате монументальная композиция. Она включает массивный обелиск на постаменте, возле которого размещена скульптура советского воина с опущенным знаменем.

 Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved