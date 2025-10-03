В Краснодаре на Всесвятском кладбище отреставрировали объект культурного наследия регионального значения







Работы завершили на воинском захоронении советских солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942 – 1943 годах.

– Работы проводили в соответствии с согласованной научно-проектной документацией, получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. При реставрации сохранили историческую планировочную структуру объекта и его особенности, – прокомментировал и.о. вице-губернатора края Роман Лузинов.

Специалисты реставрировали скульптуру воина, металлическую мемориальную табличку в виде щита с эпитафией, гранитную облицовку постамента обелиска, мраморные скрижали, на которых восстановили золотой слой выгравированных фамилий, сделали подсветку. Также благоустроили территорию – заменили тротуарную плитку, бордюры, ограждение братских захоронений, установили фонарные столбы.

Ансамбль по ул. Северной представляет собой большой мемориальный комплекс – групповое воинское захоронение периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. В 1985 году сюда были перенесены с других участков кладбища останки солдат.

Западную часть площади замыкает поставленная на стилобате монументальная композиция. Она включает массивный обелиск на постаменте, возле которого размещена скульптура советского воина с опущенным знаменем.

Пресс-служба администрации Краснодарского края