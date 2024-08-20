Самые странные правила дорожного движения, которые нужно знать, путешествуя за границей

Как и в России, в каждой стране действуют многочисленные правила дорожного движения, которые в первую очередь призваны повысить безопасность дорожного движения и обеспечить уважение к другим. Однако некоторые правила могут показаться странными как местным водителям, так и приезжим. Если вы подзабыли правила дорожного движения РФ, то можно вспомнить их воспользовавшись сайтом ruspdd.com.

Эксперты обратили внимание на одни из самых странных правил дорожного движения в мире.

Правило ездить медленно по лужам

Многие пешеходы наверняка сталкивались с неприятной ситуацией, когда их забрызгивал мчащийся под дождем автомобиль. В Великобритании таких безответственных водителей можно наказать. В зависимости от обстоятельств штраф варьируется от 100 до 5000 фунтов стерлингов (от 11 000 рублей до 600 тысяч рублей). Дополнительным наказанием являются штрафные очки, если их много накапливается, то можно потерять права.

Нулевая терпимость к шуму

Швейцарцы очень уважают тишину в ночное время и имеют множество правил, ограничивающих шум.

Например, с 22:00 до 7:00 запрещено громко хлопать дверями автомобиля, капотом или крышкой багажника.

Водителям также запрещено резко ускоряться или нарушать спокойствие в жилых районах. Останавливаясь на светофоре, необходимо выключить двигатель.

В США действуют самые странные правила

Самые необычные автомобильные правила существуют в США. В Янгстауне, штат Огайо, вы можете получить штраф, если в вашей машине кончился бензин. Городские власти хотят призвать водителей поддерживать соответствующий уровень топлива в баке, чтобы обездвиженные автомобили не блокировали перекрестки и не создавали угрозу другим участникам дорожного движения.

В Нью-Джерси выдача персонализированных номерных знаков является привилегией, которую можно отозвать. Водители, уличенные за рулем в состоянии алкогольного опьянения или наказанные за безответственное вождение, лишаются права на именные номера на 10 лет.

На острове Фенвик, штат Делавэр, запрещено спать, переодеваться или готовить еду в транспортном средстве.

Никакого отвлечения от вождения

Водителю не следует отвлекаться. По этой причине на Кипре запрещено есть и пить за рулем.

Запрещено высовывать руку из окна

В Австралии водителям запрещено водить машину, высунув любую часть тела из окна. Этот закон направлен на предотвращение различных аварий, когда автомобиль проезжает рядом с другими транспортными средствами. Единственное исключение – когда у автомобиля не работают поворотники и водителю приходится сигнализировать о предполагаемом маневре другим участникам дорожного движения.