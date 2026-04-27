Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Вениамин Кондратьев обсудили вопросы сохранения и развития православия на Кубани

Во встрече участвовали полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

– С особым чувством всегда приезжаю на эту святую землю, потому что на Кубани уровень религиозности людей один из самых высоких в России. За это наша благодарность предкам-казакам, которые жили с верой, растили в ней своих детей. Мы видим, как преобразился Краснодарский край за последние годы, повышается уровень благосостояния людей. Но для меня, как Патриарха, очень важно и развитие духовной жизни. Хочу поблагодарить за это губернатора и митрополита. Подчеркну особое значение Кубани в нынешней жизни. Это хранительница православной веры, сочетающая экономическое, научное и техническое развитие. Посещая регионы, я вижу, как люди осознанно называют себя православными – не потому, что так говорили родители, а по глубокому личному выбору. Именно в этом – свидетельство совершенно особой, цивилизационной роли России. Если мы сумеем сохранить это равновесие веры, науки, образования и современных технологий, то действительно явим миру спасительный, на мой взгляд, образ цивилизационного развития, – сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Владимир Устинов поблагодарил Святейшего Патриарха за внимание к Южному федеральному округу.

– Спасибо Русской Православной Церкви за благодетельный труд, который вы делаете в том числе и у нас в Южном федеральном округе. Считаю, что духовность – даже важнее экономики. Потому что через дух придут и экономика, и политика, и здравоохранение, и многое другое. Поэтому мы делаем все для его возрождения. Православие – это то, чем прирастает Россия. Мы все делали, делаем и будем делать для того, чтобы наша земля была православной, – сказал Владимир Устинов.

Вениамин Кондратьев от всех православных жителей Кубани поблагодарил Святейшего Патриарха за визит и теплые слова в адрес региона.

– Ваш визит очень важен для всех жителей Краснодарского края. Потому что наши предки всегда соблюдали традиции и жили в православной вере – она основа казачьего уклада и духовной жизни. И сегодня мы стараемся делать все, чтобы сохранить эту преемственность. Для этого за последние десять лет в городах, станицах и хуторах по всему региону возвели 119 церквей, на стадии строительства – еще 95. В 285 школах проводим «Час духовности». 67 тысяч учеников четвертых классов изучают «Основы православной культуры». Прививать духовно-нравственные ориентиры детям и молодежи позволяет наша система казачьего образования – от детского сада до вуза. В казачьих группах и классах сегодня обучаются более 112 тысяч ребят. Они регулярно посещают храмы, встречаются и общаются со священнослужителями. Делаем все, чтобы сохранить и приумножить на Кубани нашу культуру, традиции и веру, – сказал Вениамин Кондратьев.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий отметил роль органов власти в укреплении православия.

– Сегодня те, кто у власти и находится на ключевых постах сами возвращаются к Богу, привлекают и жителей своим примером. С нашей стороны мы стараемся делать все, что возможно – максимально используем наши молодежные организации и семинарию. И все чаще я вижу людей, кто приходит в нее, с желанием созидать, – сказал Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

