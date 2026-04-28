Вениамин Кондратьев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

1 из 6 День работника скорой медицинской помощи установлен постановлением Правительства России в 2020 году как признание важности труда людей этой профессии.

– Сегодня профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры, медсестры, санитары и водители скорой помощи. Ежедневно на круглосуточное дежурство в крае выходят 547 бригад. Только в прошлом году они совершили больше 1 миллиона 500 тысяч выездов. ️Благодарю каждого за самоотверженность и верность врачебному долгу. На Кубани проживают свыше 6,5 миллиона человек, и в любых обстоятельствах – будь то чрезвычайная ситуация или сложный вызов – наши медики работают четко и профессионально. Делают все возможное, чтобы вовремя прийти на помощь и спасти жизнь. Со своей стороны, мы продолжим укреплять службу скорой помощи. За последние шесть лет мы почти наполовину обновили автопарк, передав в медучреждения больше 320 новых современных машин. Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, сил и как можно больше спокойных дежурств, – написал губернатор Вениамин Кондратьев.

Подразделения скорой медицинской помощи в Краснодарском крае организованы во всех 44 муниципалитетах. Служба представлена 13 станциями и 31 отделением. На балансе медорганизаций находится свыше 730 автомобилей.

Дату 28 апреля для профессионального праздника выбрали неслучайно - в 1898 году в этот день в Москве появились первые кареты скорой помощи.

