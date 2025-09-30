В Анапе в станице Благовещенской перезахоронили останки красноармейцев







– В Краснодарском крае ведется большая поисковая работа. С начала текущего года с воинскими почестями перезахоронены 183 бойца Красной армии. Мы склоняем головы перед всеми защитниками Родины, не вернувшимися с войны. Теперь они навсегда в Бессмертном полку, – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин.

На месте обнаружения останков трех красноармейцев в районе косы Голенькой в 1943 году шли тяжелые бои за освобождение Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Красная армия несла большие потери.

Найденные поисковиками защитники нашли покой в Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Мемориал расположен в станице Благовещенской.

Проводить в последний путь защитников Родины пришли ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, представители городского Совета ветеранов, мэрии Анапы, казачества, общественных и молодежных организаций, военнослужащие и местные жители. Память погибших и пропавших без вести воинов почтили минутой молчания, возложили венки и цветы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края