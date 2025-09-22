В Калининском районе организовали профтур для безработных жителей







1

из

9

Мероприятие такого формата – возможность «примерить» будущую работу, его провели специалисты филиала центра занятости населения в рамках всероссийского конкурса «Лучший по профессии» национального проекта «Кадры». Экскурсанты посетили компанию по производству фруктовых и овощных пюре, соков и смузи для детского питания. Участники познакомились с профессиями весовщика, водителя погрузчика, слесаря КИПиА, оператора линии и другими.

Новости о реализации на Кубани национальных проектов за 15-21 сентября собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Кадры»:

– До конца 2025 года на Кубани завершат модернизацию службы занятости населения в рамках национального проекта: на эти цели предусмотрено 362,2 млн рублей.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Губернатор Вениамин Кондратьев принял участие в пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда. Он рассказал, что на Кубани удалось снизить производственный травматизм, в том числе за счет участия в нацпроекте.

– В Краснодаре в первом потоке «Школы молодого предпринимателя» защитили более ста проектов, программу реализуют в рамках нацпроекта.

– Усть-Лабинский завод ускорит процесс изготовления оборудования для элеваторов благодаря нацпроекту.

– Санаторно-оздоровительный комплекс в Сочи присоединился к нацпроекту и усовершенствует гостевой сервис.

– «Кондитерская фабрика» из Армавира ускорила процесс глазирования зефира и укрепила стандарты качества.

– Крупная логистическая компания из Лабинска ускорит процесс техобслуживания автотранспорта.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

– В ст. Суздальской в районе Горячего Ключа по нацпроекту благоустраивают сквер.

– В Брюховецком районе по нацпроекту завершили ремонт теплосетей в станице Батуринской.

– В Усть-Лабинске по нацпроекту завершают благоустройство сквера на ул. Красноармейской.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

– Акцию «Кубань против рака» провели в Темрюке, жители смогли бесплатно пройти медосмотр.

– Донорскую акцию провели в Усть-Лабинском районе.

– В рамках Всероссийской недели безопасности пациента на Кубани провели онлайн-зарядку.

– В краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики провели онлайн-занятие Школы здоровья.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

– Студенты из Краснодарского края участвуют в Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Соревнования проходят в рамках нацпроекта.

– Продолжается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие», с 2025 года ее присуждают в рамках нацпроекта.

Нацпроект: «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:

– Новый видеоурок «Цифрового ликбеза» научит школьников распознавать дипфейки. Просветительский проект реализуется при поддержке в поддержку нацпроекта.

Нацпроект «Семья»:

– В 2026 году на Кубани откроют еще три модельные библиотеки.

– На Кубани в 2025 году откроют пять новых женских консультаций.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты