В Краснодаре открыли памятник Николаю II

Бюст последнего российского императора установили на территории президентского кадетского училища по ул. Северной.

На церемонии присутствовали заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, председатель движения «Наследие Империи» Леонид Решетников, Герой России участник СВО Евгений Мосейко. В президентском кадетском училище их встречал начальник учебного заведения генерал-майор Геннадий Барковский.

– Сегодня знаменательный день в истории Краснодарского президентского кадетского училища – установлен бюст императора Николая II. Он отличался благочестием, был поистине великим деятелем, всей душой любил русский народ и неустанно трудился для его развития и во благо государства, православной веры. Важно помнить и чтить успехи и победы, которых достигла при Николае II страна. Открытие бюста последнему императору – это наша дань уважения истории России, царской семье, – сказал Александр Власов.

Александр Власов также напомнил, что августейший наследник Николая II цесаревич Алексей был атаманом всех казачьих войск с 1904 года и шефом нескольких казачьих полков и училищ.

К бюсту императора возложили цветы. Кадеты прошли торжественным маршем по плацу училища.

– Зная о том, какие усилия наши предки, правители и лично император Николай II, августейший атаман всех казачьих войск, современники, учителя и наставники предпринимали и предпринимают для того, чтобы вы выросли профессионалами, овладели всеми науками, знали и любили историю своей страны, хочется пожелать вам успехов и добра в вашем доблестном служении Отечеству. Понимая значимость преемственности поколений, ваши преподаватели заложили здесь Аллею Славы, чтобы вы помнили и знали героическую историю своей страны. Вы учитесь в достойнейшем месте. Я очень рада, что «Императорский маршрут» пришел в Краснодарский край, который вместе с другими регионами – участниками проекта занимается сохранением и популяризацией 300-летней истории Императорской России, – сказала Анна Громова, обращаясь к кадетам.

Накануне торжественного события гости посетили Свято-Екатерининский кафедральный собор, где приняли участие в богослужении, которое провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Русская православная церковь чтит Николая II как Царя-Страстотерпца – он причислен к лику святых.

Памятник открыли в рамках историко-культурно туристического проекта «Императорский маршрут». Краснодарский край присоединился к нему в августе 2025 года. Проект объединяет многие субъекты России, в которых есть места, связанные с историей Дома Романовых. Кубань стала 32-м таким регионом.

Одной из первых точек посещения маршрута в крае станет обитель в честь святой равноапостольной Марии Магдалины – небесной покровительницы великой княгини Марии Александровны, супруги будущего императора Александра II.

Накануне также состоялось открытие мемориальной доски, установленной в Геленджике в честь визита императора Николая I.

В истории региона и казачества есть страницы, связанные с императорской фамилией. В 1888 году Кубань посещали Александр III, наследник престола Николай и другие члены царской семьи. В Краснодаре на главной улице города – Красной – о визите высочайших особ напоминает восстановленная Триумфальная арка.

Фонд ЕСПО был основан в 2011 году в Москве для продолжения традиций просвещения, милосердия и благотворительности, заложенных выдающимися представителями Императорского Дома Романовых – в первую очередь, Великим Князем Сергеем Александровичем (1857-1905) и святой преподобномученицей Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной (1864-1918). Совместно с Русской Православной Церковью Фонд осуществляет проекты, посвященные 300-летней истории Императорской России.

Пресс-служба администрации Краснодарского края