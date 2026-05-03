В Курганинском районе новый ФАП принял первых пациентов

1 из 4 В поселке Щебенозаводском начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание построили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Медицинскую помощь там будут получать 420 жителей поселка, в том числе более 70 детей. В современном здании, которое соответствует всем санитарным нормам и оснащено необходимым оборудованием, они смогут получать плановую и экстренную помощь, проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию.

– Наша главная задача – создавать комфортные условия для оказания качественной медицинской помощи даже в самых отдаленных и труднодоступных территориях. Чтобы добиваться высоких результатов в этом направлении, возводим в районах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В прошлом году на Кубани завершили строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов, лицензирование и открытие которых состоится в этом году. В 2026-м также планируем ввести в эксплуатацию 4 офиса врача общей практики, – отметила первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

Строительство новых медицинских учреждений в районах Кубани направлено на приближение квалифицированной помощи, что является одной из главных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Нацпроекты