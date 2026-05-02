Вениамин Кондратьев: Несмотря на обильные осадки ситуация в крае остается стабильной и контролируемой

1 из 11 Губернатор Вениамин Кондратьев провел заседание КЧС по ситуации в Туапсе и паводкам в регионе.

В заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли участие заместители главы региона, руководители профильных министерств и ведомств, первый замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин, по видеосвязи – главы муниципалитетов.

– Продолжаем работу в режиме повышенной готовности. Ситуация в крае остается стабильной и контролируемой. Возгорание на морском терминале в Туапсе удалось полностью потушить. Благодарен пожарным, которые профессионально сработали в сложных и опасных для жизни условиях. Продолжаем ликвидировать разлив нефтепродуктов, произошедший ранее в результате атак вражеских беспилотников, убираем береговую полосу, – сказал Вениамин Кондратьев.

Как рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, в гостиницах города остается 51 человек, в том числе 12 детей, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ. Люди постепенно разъезжаются из ПВР. Проработали вопрос размещения их в резервном фонде.

– Продолжается уборка пляжной территории. По данным Морспасслужбы, нефтяных пятен в акватории близ Туапсе нет. Что касается уборки улиц, то она продолжается и в праздничные дни. Работают все сотрудники администрации, отряды из соседних муниципалитетов, волонтеры – все помогают городу, – сообщил Сергей Бойко.

На заседании также обсудили ситуацию с паводками.

– Несмотря на дожди и похолодание, в целом паводковая ситуация штатная, уровень воды в реках края остается ниже неблагоприятных отметок. Однако, как договаривались, важно на местах непрерывно следить за обстановкой, обеспечивать визуальный контроль уровня воды. Система оповещения, пункты эвакуации, запас продовольствия – мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. По прогнозам синоптиков осадки усилятся в ближайшие двое суток, – отметил Вениамин Кондратьев.

Оперативную обстановку губернатору доложил его заместитель Дмитрий Маслов. За прошедшие сутки местами по краю выпало до 37 мм осадков.

– Действительно, есть районы в зоне риска – Апшеронский, Северский, Мостовский районы, Горячий Ключ, Сочи. Там ситуацию держим под контролем. Что касается Туапсинского округа, пока дожди на ход ликвидации ЧС не повлияли, попаданий нефтепродуктов в реку Туапсе не зафиксировано, – рассказал Дмитрий Маслов.

Незначительные локальные подтопления зафиксированы в Белореченском районе – около 20 дворов. Там уже работает откачивающая техника. Осадки в районе на данный момент прекратились и вода начинает уходить, пояснил глава муниципалитета Сергей Сидоренко.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, на курорте ситуация также остается стабильной.

Николай Платонихин доложил о готовности сил и средств. Создан резерв для ликвидации последствий возможных паводков. Алгоритм действий спланирован. Уровень рек в регионе мониторят круглосуточно.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор