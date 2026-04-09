В Северском районе завершили реставрацию исторического «революционного» здания

1 из 3 Работы провели в здании школы №43, которое является объектом культурного наследия регионального значения. В нем в 1918 году провозгласил советскую власть революционный комитет станицы Северской под председательством Я.В. Полуяна.

– Здание используется для обучения и воспитания детей, поэтому имеет не только историко-культурную, но и социальную значимость. Проведенные работы вернули ему исторический облик и обеспечили возможность дальнейшего использования в образовательных целях, – прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Специалисты усилили несущие конструкции, отреставрировали кровлю и фасады, воссоздали заполнения оконных и дверных проемов, восстановили козырек главного входа по аналогам эпохи постройки здания, провели капитальный ремонт инженерных систем и внутренних помещений. Работы выполнила специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры России. Процесс реставрации контролировало управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Здание построили в 1910-е годы как школу для иногородних, использовав в архитектурном облике элементы классического стиля. В историю станицы оно вошло как место проведения митингов, сходов сторонников советской власти и революционных преобразований. Во время гражданской войны там располагался Ревком станицы Северской, руководивший борьбой бедных слоев иногородних жителей станицы за равные права с казачеством, а в годы Великой Отечественной – находился лазарет.

Пресс-служба администрации Краснодарского края