В Армавирском механико-технологическом техникуме завершился форум БПЛА «Пилоты нового времени»

1 из 7 Для студентов организовали выставку различных моделей дронов и провели встречу с представителями войск беспилотных систем.

Участники форума могли ознакомиться с последними достижениями в области беспилотных технологий. На выставке представили квадрокоптеры, используемые для разведки, мониторинга в сельском хозяйстве и доставки грузов в зоне специальной военной операции. Также студенты узнали о принципах работы дронов, их программировании и эксплуатации в различных условиях.

Представители войск беспилотных систем рассказали о востребованных профессиях, таких как оператор дронов, инженер по разработке БПЛА и специалист по анализу данных. Они поделились личным опытом и ответили на вопросы студентов, в том числе об условиях заключения спецконтракта.

В Краснодарском крае продолжается целевой набор в войска беспилотных систем. Кандидатами в элитный резерв страны могут стать мужчины от 18 до 35 лет. При подписании спецконтракта от Краснодарского края единовременно предоставляется выплата в размере 3,4 млн рублей. За год военнослужащие получают: от 6 млн рублей, образование и опыт в управлении дронов, дипломы и сертификаты государственного образца.

Пресс-служба администрации Краснодарского края