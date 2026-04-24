В Сочи завершился Чемпионат войск национальной гвардии

1 из 8 Мероприятие, посвященное 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка, посетили заместитель главы ведомства Владислав Ершов, министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Новах, президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Сергей Токарев, глава Сочи Андрей Прошунин.

Более 90 дзюдоистов в разных весовых категориях в течение двух дней боролись за награды в Южном федеральном центре спортивной подготовки. В заключительный день соревнований, 24 апреля, состоялась командная встреча между сборными Росгвардии и Краснодарского края.

Спортсменов поприветствовал Владислав Ершов.

– Мы увидели красивые поединки профессиональных спортсменов. Дзюдо – это целая философия, которая позволяет проявить личные качества – стать лучше, сильнее. Недаром в силовых структурах присутствует подготовка по дзюдо. Это олимпийский вид спорта. Хотел бы поблагодарить руководство Краснодарского края, губернатора за организацию и поддержку соревнований. Вместе мы популяризируем дзюдо, делаем его для наших детей доступным, воспитываем настоящих патриотов, уверенных в своих силах и знающих, как применять приемы этого мужественного вида спорта, достойных защитников Родины, – отметил Владислав Ершов.

Честь региона в командных соревнованиях отстаивали 5 кубанских дзюдоистов. Победа досталась спортсменам Росгвардии. Кубок и медали вручили Владислав Ершов и Дмитрий Новах.

– Сотрудники Росгвардии и спортсмены – люди одной закалки. Они ежедневно воспитывают в себе железную дисциплину, силу воли и самоотверженность. Одни стоят на страже безопасности Родины, другие защищают честь флага на спортивной арене. Кодекс чести спортсмена и воинская присяга – это по сути родные понятия, в основе которых лежит беззаветная преданность России. Эти соревнования наглядно доказывают: спорт и патриотизм, мужество и физическая закалка – фундамент, на котором держится мощь нашего государства, – отметил Дмитрий Новах.

Дзюдо в регионе – один из наиболее популярных видов спорта. Им занимаются более 21 тысячи человек, а кубанская школа входит в число сильнейших в стране.

В Краснодарском крае работает региональная Федерация по самбо и дзюдо. Чемпионов по этому направлению готовят Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо, СШОР «Самбо», СШОР Центр спортивных единоборств «Рубеж».

Лидерами по развитию этого вида спорта в регионе остаются Туапсе, Армавир, Новороссийск, Лабинск, Краснодар, Анапа и Тихорецкий район.

Пресс-служба администрации Краснодарского края