В Белореченском районе по нацпроекту обновляют сети водоснабжения

Работы в станице Рязанской проводят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

– В этом году завершим капитальный ремонт сетей, начатый в 2025 году. Восстанавливаем в общей сложности более 42 километров изношенного водопровода. Работы завершим в конце текущего года. Уже отремонтировали более 41,5 километра. Модернизация сетей повысит качество водоснабжения для порядка шести тысяч жителей станицы, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

В 2025 году в муниципалитете по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали водопроводные сете в станице Черниговской и поселке Молодежном общей протяженность более 22 км.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в крае капитально отремонтируют 40 объектов. Обновят сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения общей протяженностью 165 км в 34 муниципалитетах. На эти цели из бюджетов всех уровней направят более 2 млрд рублей.

