Вениамин Кондратьев посетил духовную семинарию в Краснодаре

1 из 12 Первая и единственная семинария на Кубани носит имя святителя и проповедника Иоанна Златоуста, в этом году отмечает свое 20-летие. Она открыта в историческом здании бывшей церковно-приходской школы на территории Свято-Троицкого собора. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий показал губернатору новый корпус, где планируют открыть магистратуру и иконописную школу.

– Вера играет огромную роль в формировании духовно-нравственных ценностей, сохранении культуры и традиций, которые нужно передавать нашей молодежи. И здесь, в семинарии, готовят тех, кто будет нести православную веру в народ. Священники – это, прежде всего, врачеватели душ, потому что часто человек приходит в храм, когда душа болит, и таблетки от этой боли нет, но есть слово батюшки. Такое слово сил придаст, веру укрепит и подарит надежду. Духовная семинария, где выпускают священнослужителей для Русской православной церкви, должна отвечать вызовам современного мира. И вы, Владыка, ее такой делаете. Уверен, что задуманные планы реализуете и вместе с новым корпусом вашими стараниями получится полноценный духовный центр, – отметил Вениамин Кондратьев.

Новое дополнительное здание семинарии строят за счет средств благотворительного фонда. Губернатор посмотрел помещения для актового зала на 170 мест, иконописной школы, церковной библиотеки для прихожан и трапезной. Сюда также перейдет воскресная школа. Предусмотрены и комнаты для размещения гостей из числа преподавателей и лекторов.

– Благодаря этому корпусу у нас появилась возможность расшириться. На первом этаже разместим актовый зал. Будем проводить здесь лекции для наших семинаристов, встречи с молодежью. Сейчас заключаем договоры с нашими учебными заведениями, ссузами и вузами. Планируем приглашать школьников и студентов, чтобы они знали о семинарии. Надеемся, что и студентов будет прибавляться. Часто в наших кубанских приходах подходят молодые ребята, рассказывают, что собираются поступать в семинарию. Это вдохновляет. В Краснодарский край много приезжает людей, православных верующих, и хотелось бы, чтобы батюшки, в том числе, помогали им приобщиться к местным традициям и культуре, – сказал митрополит Василий.

На мансардном этаже нового корпуса будет располагаться новый музей православия, где в том числе соберут семейные реликвии казачьих «церковных» родов. Екатеринодарская духовная семинария – единственная в Южном федерально округе, где работает такой музей. Его экспонаты Вениамину Кондратьеву показали во время осмотра основного здания семинарии. Среди них епитрахиль (церковное облачение) кубанского священномученика Александра Флегинского – станичный священник принял мученическую смерть за веру в годы революции, а также чаши и утварь для богослужения, изготовленные из простого метала в годы гонений. Рассказывают посетителям музея и о митрополите Исидоре, при котором было восстановлено много храмов и сам Свято-Троицкий собор с уникальными росписями, сделанными учениками знаменитого художника Виктора Васнецова.

Глава региона также осмотрел компьютерный класс, трапезную, библиотеку и учебные аудитории, где пообщался с семинаристами. Сейчас духовное образование в Краснодаре получают около полусотни молодых людей, среди которых есть уроженцы Конго, Кении и Мадагаскара. В разработке программа обучения для отделения магистратуры, его также откроют в дополнительном корпусе. В новом здании, спроектированном в едином архитектурном стиле со строениями исторического центра, сейчас завершают отделочные работы. Открыть его планируют до конца текущего года.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор