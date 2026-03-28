На Кубани стартовали соревнования спасателей «Кубок Юга-2026»

Участие в них примут более 100 лучших профессиональных спасателей и спортсменов из девяти регионов России.

– Впервые Кубок Юга принимает уникальная площадка – новый учебно-тренировочный комплекс на базе Краснодарского отряда службы «Кубань-СПАС». Специализированный полигон мы открыли в декабре 2024 года. За это время здесь прошла переподготовку значительная часть аварийно-спасательных формирований Краснодарского края. Рады, что можем поделиться опытом с коллегами из других регионов, оценить возможности этого комплекса, – отметил первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

В первый соревновательный день 24 команды выступили в дисциплине «связка» (2 человека). Для участников подготовили уникальную динамичную программу, включающую выполнение сложнейших заданий, направленных на проверку профессиональных навыков. Им предстояло поднять пострадавшего из глубокой узкой шахты, провести деблокирование и эвакуацию людей из разрушенного здания, отработать спуск пострадавшего с сопровождающим, а также провести деблокировку двух пострадавших. В ближайшие два дня спасатели будут соревноваться в дисциплине «команда» (4 человека). Обладателей кубка назовут 29 марта.

