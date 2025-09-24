Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Краснодара

Губернатор рассказал о судьбе участника Великой Отечественной войны Вениамина Агафонова.

– С вековым юбилеем поздравляю ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара Вениамина Марковича Агафонова. На фронт он ушел добровольцем в конце 1942 года. Прошел ускоренный курс обучения на авиатехника. Ремонтировал самолеты, устанавливал на них вооружение. Воевал на 2-м Белорусском фронте, освобождал Польшу, принимал участие в боевой операции по взятию Кенигсберга, – написал Вениамин Кондратьев.

Вениамин Агафонов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации в 1950 году он переехал в Краснодар, где работал в сфере энергетики.

Имениннику глава региона пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

