В Сочи открыли новую модельную библиотеку







1

из

7

Центральную детскую библиотеку имени Н. Островского модернизировали по нацпроекту «Семья». Обновленное учреждение на улице Горького преобразовали в арт-пространство «ОСТРОВок». Поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

– Сегодняшнее открытие модельной библиотеки в Сочи еще один большой шаг в развитие культуры главного курорта страны. Кстати, в самое ближайшее время в Адлере будет открыта еще одна модельная библиотека, для взрослых. Эти и многие другие достижения стали возможны благодаря поддержке нашей отрасли руководством края, – отметил заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура.

На переоснащение библиотеки по модельному стандарту из бюджета всех уровней привлекли 14,9 млн рублей. Сделали текущий ремонт, приобрели мебель, мультимедийную технику, звукоусилительное и интерактивное оборудование, декорации.

В детской библиотеке имени Н. Островского появилась студия создания мультфильмов. Фонд пополнился 4 тысячами книг для детей и подростков, отраслевыми и краеведческими изданиями. Теперь библиотечный фонд включает 79 тысяч книг.

Сейчас в Краснодарском крае действуют уже 17 библиотек, оборудованных по модельному стандарту. Еще три – в Адлере, Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе – откроют до конца этого года.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты