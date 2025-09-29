Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников и ветеранов краевого Управления ФСБ России с Днем образования ведомства

В 1937 году 29 сентября в Краснодарском крае создали управление Народного комиссариата внутренних дел для борьбы с преступностью и поддержания общественного порядка.

– Поздравляю сотрудников и ветеранов Управления ФСБ России по Краснодарскому краю с Днем образования ведомства. Сотрудники органов государственной безопасности выполняют важную задачу — обеспечивают защиту государства, нашего региона и его жителей. Их работа часто остается незаметной, но именно благодаря ей край остается безопасным и устойчивым. Они предотвращают террористические угрозы, борются с наркоторговлей, обеспечивают кибербезопасность, противостоят экстремизму, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, на сотрудниках ведомства лежит особая ответственность. Ежедневно они демонстрируют профессионализм и преданность делу.

Вениамин Кондратьев поблагодарил представителей Управления ФСБ России по Краснодарскому краю за верность долгу. Пожелал им и их семьям здоровья и благополучия.

