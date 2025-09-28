Казачья молодежь Краснодарского края поддерживает участников спецоперации







В сентябре ученики кадетских корпусов и школ приняли участие в краевой акции «Письмо солдату». Ее организовало Кубанское казачье войско при содействии департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, а также министерства образования и науки региона.

Ребята подготовили письма для бойцов СВО. В них рассказали о себе, своих мечтах, написали стихи и рассказы, поблагодарили военнослужащих и добровольцев за защиту Родины. Вместе с письмами бойцы получат адресные посылки, продукты питания, необходимые вещи.

– Казачата, их родные и наставники с первых дней спецоперации присоединились к гуманитарной деятельности. Они продолжают изготавливать окопные свечи, сухие души, плести масксети, собирать посылки. Это серьезная поддержка тех, кто отстаивает интересы России на передовой. Уважение к подвигам бойцов и помощь защитникам на фронте – одна из форм проявления патриотизма, чувства гордости за свое Отечество. Всего в рамках акции ребята написали свыше 30 тысяч писем. Ежегодно в акциях и мероприятиях Союза казачьей молодежи Кубани участвуют порядка 300 тысяч жителей региона, – отметил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Помимо акции «Письмо солдату» также организовали викторину по истории «Казачьей славы имена…». В ней принимают участие школьники и кадеты. До 31 октября учащиеся ответят на предложенные вопросы, проверив знания о значимых датах и событиях, исторических личностях. Работы принимают в правлении Кубанского казачьего войска по адресу г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 10. Результаты объявят в ноябре.

