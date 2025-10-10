Вениамин Кондратьев рассказал о финалистах кадрового проекта «Герои Кубани»







Истории связиста Александра Павлова и добровольца Николая Долгополенко губернатор рассказал в своих соцсетях в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань.

– Александр Павлов из Абинска служил в войсках связи, с началом спецоперации подписал контракт. При штурме населенного пункта организовал надежную связь между подразделениями. Награжден орденом Мужества. В «Героях Кубани» принял участие, потому что хочет и в мирной жизни продолжать работать над задачами, которые ставит Президент, – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что финалисты регионального кадрового проекта – смелые люди, готовые брать ответственность и работать на развитие края.

– Николай Долгополенко из Кропоткина до СВО был атаманом Кавказского района. Доставлял гуманитарную помощь, позже подписал контракт с казачьим «БАРСом». Во время штурма эвакуировал раненых сослуживцев, за что награжден медалью «За отвагу» и представлен еще к другим наградам. Сейчас готов помогать в адаптации ветеранам спецоперации, а также развивать спорт и молодежные проекты, – написал Вениамин Кондратьев.

Проект «Герои Кубани» запустили по инициативе губернатора в феврале 2025 года. Всего в нем зарегистрировались более двух тысяч человек. Финалисты получили возможность пройти программу профессиональной переподготовки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также корпоративном секторе региона.

Сейчас в рамках проекта ветераны СВО проходят обучение и стажировки в органах исполнительной власти и на предприятиях. Наставниками выступают главы муниципалитетов, руководители региональных министерств и ведомств, предприятий, депутаты.

