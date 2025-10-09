Кубанские спортсмены стали победителями и призерами третьих игр стран СНГ







Около 2,4 тыс. человек из России, Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции сражались за победу в 21 виде спорта.

– Третьи игры стран СНГ стали очередным доказательством высокого уровня подготовки наших спортсменов. В условиях большой конкуренции кубанским спортсменам удалось стать победителями и призерами. Это результат работы тренерского состава и упорного труда самих ребят. Спорт – не только победы, но и постоянное преодоление себя, самосовершенствование, требующее больших усилий, которые ребята приложили при подготовке к этим соревнованиям, – отметил и.о. министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В соревнованиях по дзюдо приняли участие 1,6 тыс. представителей 13 стран. Пятеро спортсменов Краснодарского края выступили в составе национальной сборной. Чемпионами в своих весовых категориях стали Глеб Стеканов (50 кг), Артем Бабонец (55 кг) и Тамерлан Нибо (73 кг) из Туапсинского муниципального округа. Дзюдоистки из Тихорецкого района стали серебряными призерами: Анастасия Шевчук в весе 44 кг и Екатерина Жданова в весе 52 кг.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ вместе с 49 спортсменами из 7 стран мира за награды сразились двое гребцов из Динского района. По результатам Иван Некрасов стал победителем в дисциплине К-1 на дистанциях 500 и 1000 метров. В дисциплине К-2 он пришел третьим в экипаже с Антоном Красновым из Москвы. Виталий Лепехин в К-1 завоевал золото на дистанции 200 метров и серебро на дистанции 500 метров. Также в дисциплине К-2 он вместе с Денисом Петровым из Волгограда финишировал первым на дистанции 200 метров.

Также успешно выступили и три волейболистки Кубани в составе сборной России. Золотые медали завоевали Василиса Бовсуновская, Мария Чаус и Вера Нягу.

Пресс-служба администрации Краснодарского края