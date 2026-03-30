Вице-губернатор Елена Воробьева призвала родителей усилить контроль за безопасностью детей во время весенних каникул

По словам заместителя главы региона, в это время, когда у ребят много свободного времени, особенно важно повысить внимание к детям.

– В каждом районе Краснодарского края для ребят на каникулах в школах, организациях дополнительного образования организованы интересные мероприятия, также работают театры, выставки и экскурсии. Важно использовать это время, чтобы насладиться общением со своими детьми в совместных походах, при посещении театров, музеев, совместным чтением интересных статей или просмотром документальных и художественных фильмов, – отметила Елена Воробьева.

Вице-губернатор призвала взрослых еще раз рассказать детям о правилах безопасности: не отвлекаться на телефон во время движения, не разговаривать с незнакомцами и не принимать от них подарки, не садиться в чужие машины, переходить улицу только в положенных местах, избегать строек, водоемов и заброшенных мест.

Елена Воробьева также напомнила, что в соответствии с краевым законодательством родители обязаны не допускать:

– пребывание в общественных местах без их сопровождения детей и подростков в возрасте: до 7 лет – круглосуточно, от 7 до 18 лет – от 22 часов до 6 часов;

– нахождение несовершеннолетних в ночное время в кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других развлекательных учреждениях;

– не допускать пребывание без их сопровождения детей и подростков в организациях общественного питания, где производится распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе.

