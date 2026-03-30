На Кубани в рамках нацпроекта «Кадры» в 2025 году свыше 1,6 тысячи безработных обучились по востребованным направлениям

О возможностях, которые дает жителям региона новый нацпроект и о кадровой стратегии в экономике Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.

Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае с 23 по 29 марта собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»

В 2026 году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в Краснодарском крае предусмотрели 472 миллиона рублей на развитие компаний отрасли

В Краснодарском крае обсудили подготовку к летнему курортному сезону с представителями профильного бизнеса

В Армавире в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» благоустроили туристский маршрут

В Кореновске провели мероприятие для производителей в рамках акселератора «Открытая промышленность»

Зимние пляжи Сочи ежемесячно посещают более 300 тысяч человек

Нацпроект «Семья»

Жительница края развивает свое швейное дело с помощью соцконтракта

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

В детской поликлинике № 7 Краснодара начал работу современный рентген-кабинет

В Клиническом противотуберкулезном диспансере Краснодара в 2025 году лечение прошли более 500 человек

Акцию День донора провели в трех районах Кубани

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

Спортивные организации Кубани внедряют лучшие практики

В Краснодаре на хакатоне разработали сервис для генерации туристических маршрутов

Туапсинский балкерный терминал признан одной из лучших стивидорных компаний страны

Краснодарская компания улучшит ключевые процессы и повысит эффективности работы в сфере управления транспортными потоками

Первая компания-участник Реестра субъектов креативных индустрий приступила к внедрению бережливых технологий

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

В станице Павловской обновят Центральную площадь

В Кавказском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят участок дороги «Тбилисская – Кропоткин»

Вениамин Кондратьев принял участие в совещании под председательством Марата Хуснуллина в Москве

Нацпроект «Молодежь и дети»

Педагоги СПО проходят испытания регионального этапа конкурса «Мастер года» на Кубани

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» Кубанские школьники освоили навыки безопасного общения в мессенджерах

