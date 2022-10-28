Как играть в БК 1Win?

Один из вариантов, где сегодня удаленно делать ставки на спортивные события, – онлайн букмекерская контора 1Win. Заведение имеет отличную репутацию, работает по лицензии Кюрасао. Каждому предоставляются равные и честные условия заключения пари.
Чтобы на сайте 1Win играть отечественным игрокам, необходимо найти рабочее зеркало. Дубликат официального сайта необходим для безопасного обхода блокировок и получения доступа к полному функционалу конторы. Перейти к зеркалу просто – клик на актуальную ссылку моментально перенаправит на активную страницу.
Ставки на спорт на сайте 1Win
Игра в букмекерской конторе 1Win начинается с авторизации и пополнения счета. Каждый шаг на игорной площадке выполняется за пару минут. Разобраться в расположении и назначении основных разделов. Новые посетители могут следовать простой инструкции, представленной в обзоре, чтобы быстро перейти к ставкам на спортивные события.
Авторизация в букмекерской конторе
Действующие клиенты могут войти в личный аккаунт через любое рабочее зеркало. Официальный сайт 1Win и дубликаты синхронизируются. В свою очередь новым посетителям потребуется создать новый профиль:
- Перейти по кнопке «Регистрация» в верхнем правом углу.
- Выбрать способ создания учетной записи.
- Ввести контакты – номер телефона и электронный адрес.
- Задать пароль от игрового аккаунта.
- Определить основную валюту счета.
- Подтвердить регистрацию в системе.
С личным аккаунтом откроется доступ к игре в букмекерской конторе в реальном режиме. После первой авторизации стоит сразу заполнить анкету и пройти верификацию. Подтверждение данных позволит снять ограничения и избежать задержек по выплатам.
Пополнение игрового счета
Внести денежные средства на баланс в 1Win сегодня возможно с банковской карты, криптовалютного и электронного кошелька. Для всех способов действуют единые лимиты – от 100 рублей. Перейти к взносам удастся через пункт «Пополнить в один клик» в верхней панели. В открывшейся форме необходимо указать:
- способ проведения транзакции;
- желаемая сумма взноса;
- реквизиты карты или кошелька.
Используемый источник должен принадлежать игроку. Если данные владельца и пользователя не совпадут, в транзакции может быть отказано. При соблюдении правил 1Win деньги отобразятся на балансе в течение пары минут после подтверждения.
Игра со ставками
Чтобы перейти непосредственно к игре, останется выбрать раздел «Линия» или «Live» на сайте. В букмекерской конторе 1Win делать ставки можно до начала игры и во время матча соответственно. В линии пользователь может выбрать событие среди разнообразных спортивных дисциплин, турниров и матчей, стран.
На начальном экране отображаются основные исходы матчей. Можно перейти ко всем котировкам простым кликом на названия или имена участников.
Игроку предстоит сформировать собственный прогноз из доступных событий. Чтобы заключить пари с букмекером 1Win, необходимо:
- Нажать на коэффициент напротив нужного исхода.
- Выбрать в купоне справа вид ставки – ординар, экспресс или серия.
- Указать вносимую сумму с игрового банка.
- Определить согласие с условиями изменения коэффициента.
- Подтвердить заключение пари с букмекером.
Еще до подтверждения ставки можно увидеть ожидаемый выигрыш с заданными параметрами. Если прогноз исполнится, заслуженное вознаграждение зачисляется на баланс после завершения игры. Денежные средства в дальнейшем можно вывести на личный счет с сайта 1Win.
Выводы выигрышей с сайта 1Win
Создавать заявки на снятие выигрышей могут только проверенные участники. После успешного прохождения верификации создать заявку удастся в личном кабинете. Раздел «Вывод» скрывается в блоке с указанием баланса. При переводе средств с 1Win порядок действий остается схожий – нужно указать способ, сумму и реквизиты. Однако воспользоваться удастся только ранее привязанной картой или кошельком.
Выводить с сайта букмекера доступно также от 100 рублей. Скорость зачисления выигрыша будет зависеть от выбранного способа и загруженности администрации.
Игра в букмекерской конторе 1Win отличается простотой, удобством и выгодностью. По ожидаемым событиям можно поймать привлекательный коэффициент. Дополнительное преимущество пользователям дают бонусы – первые бонусные кредиты можно получить за пополнение сразу после регистрации.