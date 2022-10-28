Как играть в БК 1Win?

Один из вариантов, где сегодня удаленно делать ставки на спортивные события, – онлайн букмекерская контора 1Win. Заведение имеет отличную репутацию, работает по лицензии Кюрасао. Каждому предоставляются равные и честные условия заключения пари.

Чтобы на сайте 1Win играть отечественным игрокам, необходимо найти рабочее зеркало. Дубликат официального сайта необходим для безопасного обхода блокировок и получения доступа к полному функционалу конторы. Перейти к зеркалу просто – клик на актуальную ссылку моментально перенаправит на активную страницу.

Ставки на спорт на сайте 1Win

Игра в букмекерской конторе 1Win начинается с авторизации и пополнения счета. Каждый шаг на игорной площадке выполняется за пару минут. Разобраться в расположении и назначении основных разделов. Новые посетители могут следовать простой инструкции, представленной в обзоре, чтобы быстро перейти к ставкам на спортивные события.

Авторизация в букмекерской конторе

Действующие клиенты могут войти в личный аккаунт через любое рабочее зеркало. Официальный сайт 1Win и дубликаты синхронизируются. В свою очередь новым посетителям потребуется создать новый профиль:

Перейти по кнопке «Регистрация» в верхнем правом углу. Выбрать способ создания учетной записи. Ввести контакты – номер телефона и электронный адрес. Задать пароль от игрового аккаунта. Определить основную валюту счета. Подтвердить регистрацию в системе.

С личным аккаунтом откроется доступ к игре в букмекерской конторе в реальном режиме. После первой авторизации стоит сразу заполнить анкету и пройти верификацию. Подтверждение данных позволит снять ограничения и избежать задержек по выплатам.

Пополнение игрового счета

Внести денежные средства на баланс в 1Win сегодня возможно с банковской карты, криптовалютного и электронного кошелька. Для всех способов действуют единые лимиты – от 100 рублей. Перейти к взносам удастся через пункт «Пополнить в один клик» в верхней панели. В открывшейся форме необходимо указать:

способ проведения транзакции;

желаемая сумма взноса;

реквизиты карты или кошелька.

Используемый источник должен принадлежать игроку. Если данные владельца и пользователя не совпадут, в транзакции может быть отказано. При соблюдении правил 1Win деньги отобразятся на балансе в течение пары минут после подтверждения.

Игра со ставками

Чтобы перейти непосредственно к игре, останется выбрать раздел «Линия» или «Live» на сайте. В букмекерской конторе 1Win делать ставки можно до начала игры и во время матча соответственно. В линии пользователь может выбрать событие среди разнообразных спортивных дисциплин, турниров и матчей, стран.

На начальном экране отображаются основные исходы матчей. Можно перейти ко всем котировкам простым кликом на названия или имена участников.

Игроку предстоит сформировать собственный прогноз из доступных событий. Чтобы заключить пари с букмекером 1Win, необходимо:

Нажать на коэффициент напротив нужного исхода. Выбрать в купоне справа вид ставки – ординар, экспресс или серия. Указать вносимую сумму с игрового банка. Определить согласие с условиями изменения коэффициента. Подтвердить заключение пари с букмекером.

Еще до подтверждения ставки можно увидеть ожидаемый выигрыш с заданными параметрами. Если прогноз исполнится, заслуженное вознаграждение зачисляется на баланс после завершения игры. Денежные средства в дальнейшем можно вывести на личный счет с сайта 1Win.

Выводы выигрышей с сайта 1Win

Создавать заявки на снятие выигрышей могут только проверенные участники. После успешного прохождения верификации создать заявку удастся в личном кабинете. Раздел «Вывод» скрывается в блоке с указанием баланса. При переводе средств с 1Win порядок действий остается схожий – нужно указать способ, сумму и реквизиты. Однако воспользоваться удастся только ранее привязанной картой или кошельком.

Выводить с сайта букмекера доступно также от 100 рублей. Скорость зачисления выигрыша будет зависеть от выбранного способа и загруженности администрации.

Игра в букмекерской конторе 1Win отличается простотой, удобством и выгодностью. По ожидаемым событиям можно поймать привлекательный коэффициент. Дополнительное преимущество пользователям дают бонусы – первые бонусные кредиты можно получить за пополнение сразу после регистрации.