«Мэдисон Сквер Гарден» впервые за 27 лет принимает финал НБА — и город охватил ажиотаж, не виданный с эпохи Юинга: входные билеты на третью игру серии взлетели выше $9 000.

Сегодня вечером в 20:30 по восточному времени на «Мэдисон Сквер Гарден» начнётся третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» ведут 2:0 после драматичной победы 105:104 в Game 2 в Сан-Антонио — и возвращаются домой в шаге от того, чтобы впервые с 1973 года поднять чемпионский трофей на своей арене. Для города, который полтора поколения ждал этого момента, первый домашний матч финала стал событием, давно вышедшим за пределы спорта. Следить за накалом серии, котировками и аналитикой финала в режиме реального времени можно на https://bet-m.ru/ — источнике данных по ключевым событиям спортивного сезона.

Рынок билетов моментально отреагировал на счёт серии. По данным Gametime, минимальная входная цена на Game 3 после победы «Никс» в пятницу составляла $9 257 — против $7 142 в четверг утром, когда счёт был ещё 1:0. На потенциальный Game 4 в среду, который при победе «Никс» станет чемпионским матчем, входной порог уже достиг $13 159. На Vivid Seats средняя цена билета на сегодняшний матч оценивается в $17 553. Это один из самых дорогих матчей регулярного сезона или плей-офф в истории «Мэдисон Сквер Гарден» — арены, которая никогда не испытывала недостатка в дорогих событиях.

Финал 2026 года — реванш за 1999-й: именно «Спёрс» тогда в пяти играх завоевали свой первый чемпионский титул, лишив «Никс» возможности праздновать. С тех пор «Нью-Йорк» ни разу не добирался до финала — 27 лет ожидания, смены поколений болельщиков, тренеров, игроков. Нынешняя команда под руководством главного тренера Карла Тауна-Старшего прошла плей-офф убедительно: разгром «Кливленд Кавальерс» в финале Востока 4:0 оставил впечатление доминирующей машины. «Спёрс», напротив, вышли через сложнейшую семиматчевую серию с «Оклахомой» и приехали в Нью-Йорк уже на нервах.

С аналитической точки зрения ажиотаж вокруг финала «Никс» — «Спёрс» не сводится к баскетбольной интриге. Нью-Йорк — крупнейший медиарынок США, и возвращение «Никс» в финал автоматически поднимает телевизионные рейтинги трансляций на принципиально иной уровень: по данным Nielsen, Game 1 собрал на ABC рекордную с 2016 года аудиторию для матча финала НБА — 18,4 млн зрителей. «Мэдисон Сквер Гарден» — «Мекка баскетбола» в восприятии всей лиги — становится главной сценой сезона именно сейчас, когда на кону стоит первый чемпионский титул «Никс» за 53 года. Серия также примечательна тем, что является ремейком финала 1999 года и одновременно повторяет пару финала NBA Cup 2025 — тогда «Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» 124:113. Преимущество в счёте, моральный фактор домашней арены и исторический контекст — всё работает на «Никс». Но именно поэтому «Спёрс» с молодым Виктором Вембаньямой — дважды обыгравшими «Оклахому» в решающих матчах — сегодня выйдут на паркет с единственной мыслью: не дать Нью-Йорку отпраздновать сегодня ночью.

Начало матча — 20:30 по восточному времени. Трансляция наABC.