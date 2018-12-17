Краснодарские театры подготовили представления к Новому году и Рождеству

Во время новогодних праздников на Кубани пройдут более 9 тыс. мероприятий.

В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко пройдут три премьеры: представление «Белоснежка и семь гномов», балет «Морозко» и новогодняя сказка «Загадки сказочной Хрюни».

Кубанский казачий хор покажет спектакль «Новогодние приключения озорного поросенка» и пригласит на «Рождественские концерты» 7, 8 и 9 января в Краснодаре. В Сочи коллектив представит концерт «Старый Новый год с Кубанским казачьим хором», который пройдет 12 января в Зимнем театре.

Краевой театр кукол подготовил премьеру музыкальной сказки «Денискины рассказы». Краснодарский музыкальный театр — обновленную версию современного балета для детей «Снежная королева», мюзикл «Летучий корабль» и рождественскую феерию «Ночь перед Рождеством».

Ансамбль казачьей песни «Криница» представит музыкальные сказки «Морозко» и «По щучьему велению», выездную программу «Рождественская звезда». Театр балета Юрия Григоровича пригласит зрителей на балет «Щелкунчик». Там также пройдет театрализованное представление для детей «В гостях у Щелкунчика», предновогодний вечер в Музыкальном театре «Новогодний бал в «Премьере»» и новогодние концерты «Новогодний коктейль-холл» и «Кинохит коктейль-холл».

Краснодарский академический театр драмы имени Горького покажет спектакли «Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Чудеса тридевятого царства», «Алые паруса», «Неуловимый Фунтик» и «Веселый Роджер».

Краснодарский государственный цирк представляет цирковую программу Большого Варшавского цирка «Шоу слонов».

В Краснодаре 22 декабря состоится краевое мероприятие «Новогодняя звезда», во время которого пройдет Новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Новый год — 2019

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