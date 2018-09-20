Результаты деятельности и перспективы развития издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение» уже на протяжении многих лет демонстрирует положительную динамику роста в сфере выпуска учебной литературы, а также стремлении к развитию образовательной среды и ее адаптации к высокотехнологичным процессам. Согласно представленному открытому отчету, прошлый 2017 год не стал исключением. Издательство показало высокие результаты своей работы, а также представило финансовые и рабочие показатели — выручка компании составила около 20 млрд рублей, а тиражи выпущенной продукции превысили 100 млн экземпляров. По версии Publishers Weekly «Просвещение» занимает одно из ведущих мест в рейтинге крупнейших мировых издательств.

По словам президента АО «Издательство Просвещение«, данная тенденция будет продолжаться и развиваться. Владимир Узун отмечает, что итоги работы большого сплоченного коллектива видны на практике, о чем свидетельствует высокий рост образовательных результатов в регионах, охваченных деятельностью компании.

Большое внимание в ежегодном отчете издательства было уделено теме развития цифровых технологий в образовательном процессе современных учебных заведений. По мнению специалистов компании, школа — то место, где закладываются основы личности, формируется мировоззрение, поэтому жизненно необходимо интегрировать в сферу школьного образования средства и внимание государства. Масштабный проект издательства «Школы цифрового формата» призван решать вопросы качества обучения, обеспечивая своевременную и качественную подготовку специалистов, способных в будущем свободно ориентироваться в реалиях современной жизни с использованием высоких технологий.

Перспективы развития компании вплоть до 2025 года были определены в различных направлениях — в частности, были заключены новые договоры с ведущими российскими вузами в сфере сотрудничества, совместной реализации программ и проектов, а также соглашения, касающиеся дополнительного образования на базе вузов. Руководство уверено: при поддержке государства и партнеров есть все гарантии выполнить поставленные задачи досрочно, что существенно повлияет на повышение уровня образования в стране.