В Геленджике открыли новый Центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом»

1 из 16 На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Агибалов, президент Фонда поддержки физической культуры и спорта «Стань чемпионом» Надежда Ерастова, министр физической культуры и спорта Кубани Дмитрий Новах, глава города-курорта Алексей Богодистов.

– Развитие спортивной инфраструктуры является нашей приоритетной задачей: за последние 10 лет в Краснодарском крае появилось свыше 320 современных спортивных объектов. Благодаря этому сегодня почти 195 тысяч человек бесплатно занимаются в спортивных секциях, укрепляют здоровье, находят друзей и ставят перед собой новые цели, – отметил Александр Агибалов.

Площадь нового спортивного объекта – более 2 тысяч квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный зал, тренажерный и для проведения тестирования. Откроют секции для жителей по соответствующим видам спорта и центр тестирования.

– В новом комплексе вы сможете тренироваться и осваивать те виды спорта, которыми на сегодняшний день занимаетесь, а также достигать высоких спортивных результатов во славу Краснодарского края и нашей страны. Руководство края в лице губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева делает все возможное, чтобы спортивная отрасль Кубани развивалась еще лучше. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, и занятия физической культурой способствуют этому, – сказала Надежда Ерастова.

Как сообщил Дмитрий Новах, на базе спорткомплекса организуют дополнительные образовательные программы по различным видам спорта, включая художественную гимнастику, единоборства, баскетбол, мини-футбол, танцы, акробатику, общую физическую подготовку и подвижные игры.

– Также здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия и соревнования муниципального и краевого уровней. Такие комплексы укрепляют позиции Краснодарского края как одного из ведущих спортивных регионов страны и воспитывают поколение сильных, целеустремленных людей, – добавил Дмитрий Новах.

Первый в регионе Центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом» открыли в Краснодаре три года назад. Проект реализовали по поручению Президента России. Центр включает два бассейна на 50 и 25 метров, восемь залов, кабинеты для тестирования, где определят предрасположенность детей к различным видам спорта, спортивно-концертный и конференц-залы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края