В Геленджике по национальному проекту обновили кадровый центр

В рамках реализации нацпроекта «Кадры» модернизируют все центры занятости Краснодарского края.

Здание кадрового центра в Геленджике отремонтировали за счет регионального бюджета: заменили инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения. За счет федеральных средств учреждение получило современное оснащение и оформлено в едином фирменном стиле «Работа России».

Все сотрудники прошли обучение и тренинги по клиентоцентричному сервису, кадровому и карьерному консультированию, чтобы максимально эффективно помогать жителям.

Для граждан созданы комфортные условия получения мер господдержки: работают окна приема, конференц-зал для мероприятий и зоны для общения. Для работодателей оборудовали отдельную площадку по вопросам подбора персонала. Сегодня в Геленджике доступно более 1000 вакансий.

Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 1-7 июня.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:

В станице Новолеушковской Павловского района отремонтируют водопровод

На Кубани завершают ремонт участка трассы «Выселки – Кирпильская»

В Успенском районе по нацпроекту благоустраивают парк

В Новокубанске по нацпроекту поэтапно обновляют систему водоотведения

Национальный проект «Молодежь и дети»:

Команда Краснодарского края завоевала три награды в финале Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

В Краснодаре традиционно проведут фестиваль ко Дню молодежи

Кубань в лидерах по числу заявок на участие во всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»:

В 23 муниципалитетах Кубани уже выполнили план по внедрению бережливых технологий на предприятиях

Бережливые технологии помогут дорожно-строительному предприятию из Краснодара повысить эффективность рабочих процессов

Крымский индустриально-строительный техникум сократил время оформления документов вдвое

Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека ускорит процесс обслуживания пользователей

Национальный проект «Семья»:

Более 650 детей родилось на Кубани с помощью ЭКО с начала года

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:

По поручению Вениамина Кондратьева для поликлиники Центральной больницы Крыловского района закупят рентген-аппарат

В Усть‑Лабинске после капремонта открыли детскую поликлинику

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»:

В Сочинском государственном университете провели форум «Пилоты нового времени»

Национальный проект «Средства производства и автоматизации»:

Предприятия Краснодарского края могут повысить эффективность с помощью современных технологических решений

Национальный проект «Экологическое благополучие»:

Краснодарский край приобрел 126 единиц спецтехники для вывоза отходов по льготному лизингу.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Нацпроекты