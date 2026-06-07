В Геленджике по национальному проекту обновили кадровый центр

В рамках реализации нацпроекта «Кадры» модернизируют все центры занятости Краснодарского края.
Здание кадрового центра в Геленджике отремонтировали за счет регионального бюджета: заменили инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения. За счет федеральных средств учреждение получило современное оснащение и оформлено в едином фирменном стиле «Работа России».
Все сотрудники прошли обучение и тренинги по клиентоцентричному сервису, кадровому и карьерному консультированию, чтобы максимально эффективно помогать жителям.
Для граждан созданы комфортные условия получения мер господдержки: работают окна приема, конференц-зал для мероприятий и зоны для общения. Для работодателей оборудовали отдельную площадку по вопросам подбора персонала. Сегодня в Геленджике доступно более 1000 вакансий.
Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 1-7 июня.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:
В станице Новолеушковской Павловского района отремонтируют водопровод
На Кубани завершают ремонт участка трассы «Выселки – Кирпильская»
В Успенском районе по нацпроекту благоустраивают парк
В Новокубанске по нацпроекту поэтапно обновляют систему водоотведения
Национальный проект «Молодежь и дети»:
Команда Краснодарского края завоевала три награды в финале Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
В Краснодаре традиционно проведут фестиваль ко Дню молодежи
Кубань в лидерах по числу заявок на участие во всероссийском конкурсе «Родная игрушка»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»:
В 23 муниципалитетах Кубани уже выполнили план по внедрению бережливых технологий на предприятиях
Бережливые технологии помогут дорожно-строительному предприятию из Краснодара повысить эффективность рабочих процессов
Крымский индустриально-строительный техникум сократил время оформления документов вдвое
Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека ускорит процесс обслуживания пользователей
Национальный проект «Семья»:
Более 650 детей родилось на Кубани с помощью ЭКО с начала года
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:
По поручению Вениамина Кондратьева для поликлиники Центральной больницы Крыловского района закупят рентген-аппарат
В Усть‑Лабинске после капремонта открыли детскую поликлинику
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»:
В Сочинском государственном университете провели форум «Пилоты нового времени»
Национальный проект «Средства производства и автоматизации»:
Предприятия Краснодарского края могут повысить эффективность с помощью современных технологических решений
Национальный проект «Экологическое благополучие»:
Краснодарский край приобрел 126 единиц спецтехники для вывоза отходов по льготному лизингу.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги: Нацпроекты
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