В развитие санаторно-курортной сферы Северского района вложат более 4 млрд рублей

1 из 4 В муниципалитете построят гостиничный комплекс и винодельню. Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2026 подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Северского района Алексей Чеверев и вице-президент ГК ТОЧНО по развитию стратегических партнерств Евгений Фельд.

– Развитие инфраструктуры и открытие новых средств размещения в Северском районе позволит существенно увеличить турпоток в муниципалитет и диверсифицировать предложение на курортах Краснодарского края. Проект также направлен и на развитие энотуризма. За десять лет число виноделен, которые принимают гостей, выросло в 6 раз: сейчас у нас 35 объектов, ежегодно их посещают больше 1 миллиона человек. Создание новой точки притяжения укрепит позиции муниципалитета на эногастрономической карте Краснодарского края, – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Инвестор планирует построить в станице Азовской всесезонный курорт площадью 208 гектаров с гостинично-термальным комплексом, винодельней и сидрерией. Там появятся пятизвездочный отель, частный коттеджный поселок на 174 виллы и акватермальный комплекс площадью 5 тыс. квадратных метров. Оздоровительный спа-центр будет включать уникальные бассейны-чаши под открытым небом и 15 видов бань и саун. На территории построят теннисный и падел-корты, рестораны, амфитеатр для концертов и кинопоказов, вертолетную площадку.

Планируемый объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации – 6 лет. Будет создано порядка 330 рабочих мест.

– Мы создаем проект, который станет точкой притяжения для гостей благодаря новым форматам отдыха и высокому уровню инфраструктуры. «Собер-Баш курорт» позволит раскрыть туристический потенциал Северского района, привлечет дополнительные инвестиции и станет важным драйвером для развития туризма в Краснодарском крае, – прокомментировал представитель ГК ТОЧНО Евгений Фельд.

Особое внимание в проекте будет уделено сохранению природы и развитию рекреационной инфраструктуры – здесь создадут 70 гектаров общедоступных зеленых пространств. Вдоль центрального шоссе появится аллея, на которой высадят более 4 тыс. растений. 27 гектаров займут виноградники и яблоневые сады. Курорт станет новым направлением энотуризма в России. На территории собственной винодельни «Широта 45» планируется выпускать порядка 60 тыс. бутылок в год, включая игристые, белые и красные вина.

– Для нас важно, что проект предусматривает комплексное развитие территории и рассчитан на долгосрочный экономический эффект. Такие инициативы требуют системной координации на всех этапах — от проработки площадки и инженерных вопросов до взаимодействия с органами власти и ресурсоснабжающими организациями. Наша задача — обеспечить понятный маршрут реализации проекта и помочь пройти его максимально эффективно, — отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько.

Пресс-служба администрации Краснодарского края