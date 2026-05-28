Оперативные службы Краснодарского края переводят в режим повышенной готовности из-за непрекращающихся залповых ливней

Безопасное прохождение паводка обсудили на заседании КЧС в Краснодаре.

Заседание провел вице-губернатор Дмитрий Маслов. Участие приняли министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин, и.о. руководителя Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Юрий Кузьменко, начальник краевого Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Андрей Жданов, руководители краевых министерств и ведомств.

– На территории Краснодарского края не прекращаются проливные дожди – штормовое предупреждение сохраняется до 31 мая. Из-за залповых ливней существует угроза поднятия уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок, – отметил Дмитрий Маслов.

Самые интенсивные дожди ожидаются в южной половине и в центральных районах края 28 и 29 мая. Подъем уровня воды отмечают в реках Кубань, Лаба и Белая. Уровень воды в реках по прогнозам может подняться в Краснодаре, Анапе, Абинском, Калининском, Крымском, Красноармейском, Славянском, Темрюкском районах. Главам этих муниципалитетов Дмитрий Маслов поручил принять превентивные меры и держать ситуацию под контролем.

– На водных объектах необходимо выставить круглосуточные посты наблюдения, довести прогноз до руководства туристических комплексов и баз отдыха, проверить системы оповещения, предусмотреть смс-оповещение населения. Также необходимо привести в готовность все имеющиеся в наличии средства для спасательных и эвакуационных работ, организовать дежурство руководящего состава, уточнить списки и места нахождения маломобильных граждан, подготовить места эвакуации, – сказал Станислав Камерный.

При необходимости в муниципалитетах, попавших в зону риска, проведут упреждающую эвакуацию населения из районов, где возможно возникновение ЧС.

Николай Платонихин обратил внимание на то, что залповые ливни прогнозируют по всему краю, поэтому локальные подтопления не исключены и в других муниципалитетах. На заседании КЧС принято решение о переводе всех оперативных служб региона в режим повышенной готовности.

