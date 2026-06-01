Вениамин Кондратьев пожелал удачи выпускникам региона на Едином государственном экзамене

Государственную итоговую аттестацию в Краснодарском крае пройдут почти 81 тысяча девятиклассников, более 26 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 2,5 тысяч выпускников прошлых лет.

– Сегодня у наших выпускников первый Единый государственный экзамен. Ребята сдают химию, литературу и историю. Понимаю, как они сейчас волнуются. Но главное им собраться и показать все свои знания. Желаю каждому удачи, верю у них все получится, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Основной период ЕГЭ для 11-х классов продлится с 1 июня по 9 июля. Девятиклассники будут сдавать ОГЭ со 2 июня по 6 июля.

На Кубани откроют 438 пунктов для сдачи экзаменов, в 100 из них будут проводить и ОГЭ, и ЕГЭ. Все пункты оборудованы видеонаблюдением, резервными источниками питания и компьютерами.

