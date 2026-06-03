Вениамин Кондратьев поручил ускорить ремонт участка дороги между селом Белая Глина и станицей Новопокровской

1 из 2 Вопрос об обновлении трассы на личном приеме губернатора поднял многодетный отец Евгений Внуков из Белоглинского района.

– В Краснодарский край приезжают люди со всей страны, в том числе и на машинах. Поэтому важно поддерживать состояние наших дорог в хорошем качестве – комфортными и безопасными. По трассе между Белоглинским и Новопокровским районами уже есть вся необходимая документация. Важно ускорить заключение контракта и приступить к ремонту уже в августе, до ухудшения погодных условий, чтобы провести все работы в кратчайшие сроки, – сказал Вениамин Кондратьев.

Участок автодороги от 52 до 56 км между станицей Новопокровская и селом Белая Глина отремонтируют в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Вениамин Кондратьев также поручил главе муниципалитета взять сроки заключения контракта на личный контроль.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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