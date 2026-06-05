Вениамин Кондратьев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России

1 из 4 Развитие сотрудничества обсудили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики в России Юрий Селиверстов.

– Наша совместная работа уже дает заметные результаты. За последние 5 лет товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью вырос на 22 процента, а объемы экспорта кубанской продукции в Республику – более чем на 40 процентов – серьезный показатель, значит, наши товары пользуются спросом. Добились значительных результатов в рамках сотрудничества в сфере машиностроения – совместном выпуске тракторов, комбайнов. В марте с министром промышленности Беларуси открыли в Усть-Лабинске торгово-сервисный центр «Белорусские машины». Для нас как для аграрного региона важно, чтобы наши сельхозпредприятия имели возможность обновлять технику, и мы нашли надежного партнера, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также отметил регулярный обмен визитами и проведение совместных мероприятий.

– Мы были в Краснодарском крае два месяца назад. Наше сотрудничество в машиностроении должно развиваться и дальше. В АПК нужна мощная, высокопроизводительная техника, чтобы аграрии успевали и сеять, и обрабатывать почву в оптимальные для этого сроки. Понимаем, что нужно повышать уровень сервиса, в том числе поставлять запчасти. Готовы обсуждать запросы, которые есть у партнеров из Краснодарского края. Мы также работаем с коммунальной и пожарной техникой, которую готовы поставлять, – сказал Юрий Селиверстов.

Юрий Селиверстов пригласил делегацию Краснодарского края принять участие в выставке «Белагро».

Во встрече также приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр Руппель.

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В должность посла Республики Беларусь в России Юрий Селиверстов вступил в начале года. Весной во время визита в Краснодарский край обсудили работу в рамках двусторонней «дорожной карты». Беларусь стабильно входит в пятерку основных стран-контрагентов Краснодарского края. Кубанская продукция пользуется спросом у жителей Республики.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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