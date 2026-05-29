Вениамин Кондратьев: Знак качества «Сделано на Кубани» присвоили еще 267 товарам

1 из 6 Губернатор рассказал об итогах первого этапа 14-го краевого конкурса в области качества и поддержке кубанских производителей.

– Знак качества «Сделано на Кубани» присвоили еще 267 товарам. Причем это продукция из самых разных отраслей. Вино, колбасы, хлеб, кондитерские изделия и даже дизель-генераторы, квадроциклы, фрезерные станки. Наши предприятия сейчас выпускают буквально все, и главное – делают это на совесть. Получить знак качества непросто: комиссия очень строго проверяет каждого кандидата. И после раз в три года маркировку нужно подтверждать. Зато сегодня «Сделано на Кубани» – это уже настоящий бренд, которому доверяют по всей России. Мы обязательно продолжим поддерживать местных производителей. Для лауреатов конкурса специально разработали различные преференции: это льготные кредиты на развитие предприятий, участие в ярмарках и выставках, а также помощь в продвижении товаров на наших торговых площадках, – отметил Вениамин Кондратьев.

По решению конкурсной комиссии знаком качества были отмечены товары 66 краевых производителей. Традиционно победителей определили в трех номинациях: продовольственные, непродовольственные и товары производственно‑технического назначения. Половина предприятий‑участников в этом году подали заявки впервые.

Конкурс «Сделано на Кубани» прочно занял лидирующие позиции среди региональных программ качества в России. Он дает локальным предпринимателям действенный механизм поддержки, чтобы развивать производства.

Всего знаком качества отмечены уже свыше 3,7 тыс. товаров от 452 производителей региона. Скоро стартует следующий отбор «Сделано на Кубани» – 1 июля начнут принимать заявки для участия во втором этапе конкурса.

