Кубанский научный фонд поддержал за шесть лет почти 300 проектов

1 из 4 Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева 28 мая приняла участие в открытии ежегодной отчетной конференции грантодержателей Кубанского научного фонда.

– Фонд создан по поручению губернатора в 2019 году. Перед ним поставлены цели – развивать технологическую базу и интегрировать науку в промышленность и экономику. За 6 лет наш Кубанский фонд провел 25 грантовых конкурсов, было поддержано почти 300 проектов, а около 340 миллионов рублей из Российского научного фонда и средств квалифицированных заказчиков было привлечено к реализации проектов. Сегодня над проектами работают порядка 1,5 тысяч научных работников, – рассказала Елена Воробьева.

В ходе конференции провели панельную сессию «Наука и бизнес: механизм эффективного партнерства в рамках грантовых проектов. От идеи до внедрения», на которой выступили руководители краевых министерств и департаментов, вузов, коммерческих компаний. Работали секции, посвященные исследованиям в области АПК, медицины, социально-гуманитарных наук, IT. На выставке научных достижений краевые ученые представили результаты своей работы – это готовые к внедрению инновационные технологии, которые будут использовать в разных отраслях экономики.

– Сейчас очень важно, чтобы на научный путь становилось как можно больше молодых исследователей, аспирантов, студентов и школьников. Одна из задач для фонда – растить смену ученых, которые продолжат вести страну к научному и технологическому суверенитету, – подчеркнула Елена Воробьева.

Конференция в Краснодаре завершится 29 мая.

В числе основных направлений деятельности Кубанского научного фонда: грантовая поддержка исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, организация и проведение научных мероприятий, сопровождение и продвижение результатов научных проектов.

