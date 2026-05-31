Старт летнего сезона и День защиты детей на Кубани отметят праздничными мероприятиями

1 из 5 Курорты Краснодарского края проведут развлекательную программу для детей и взрослых 31 мая и 1 июня.

– Старт летнего сезона и День защиты детей в Краснодарском крае отметим праздничными мероприятиями. На наших курортах особое внимание уделяют семейному отдыху – создана насыщенная инфраструктура для гостей с детьми любого возраста. Учитывая популярность активностей для всей семьи, курорты Кубани регулярно внедряют новые сервисы и пакетные предложения. Морские и горные районы края предлагают разнообразный досуг как для самых маленьких гостей, так и для подростков, – рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

В Анапе 1 июня завершится ежегодная Всероссийская неделя семьи «7Яфест». В рамках фестиваля пройдет «День молодой семьи». Жители и гости курорта могут принять участие в познавательных мероприятиях, посетить кинопоказ и концерт.

Сочи Парк с 30 мая по 1 июня отмечает 12-й день рождения масштабной развлекательной программой. В праздничные дни гостей ждут представления в цирке и дельфинарии, торжественное открытие обновленного Колеса времени, огненное шоу и розыгрыши призов. Музыкальным хедлайнером дня рождения станет заслуженный артист России Дима Билан. Его концерт состоится вечером 31 мая. Яркие мероприятия, тематические шоу и аттракционы будут ждать гостей в течение всех летних каникул.

На курорте Роза Хутор летний сезон стартует с открытия первого в горном кластере Сочи колеса обозрения. В программе розыгрыши подарков, анимация, танцевально-акробатическое шоу. Новый круглогодичный аттракцион позволит увидеть горные пейзажи без подъема по канатным дорогам курорта. Высота колеса – 51 метр. Аудиогид во время подъема расскажет об истории региона и горах Сочи. Кабины оснащены системой кондиционирования. В холодный сезон в них будет работать обогрев.

Открытие нового аттракциона станет частью праздника детства, который пройдет на курорте 1 июня. Он начнется в полдень в Роза Долине, на площади перед Ратушей. Гостей ждут шоу мыльных пузырей, фото-квест, мастер-классы, детский аквагрим, интерактивные игры и памятные призы. Самые юные гости праздника смогут отправиться в познавательное путешествие по миру природы вместе с гидами Детской горной академии «Роза Хутор», познакомиться с историей региона в Музее археологии и своими руками сделать сувениры на мастер-классе в Детском клубе. В этнопарке «Моя Россия» пройдут бесплатные тематические экскурсии, посвященные культуре и традициям российских регионов. Вход в этнопарк – свободный.

Курорт Красная Поляна ко Дню защиты детей запускает спецтариф «Праздник детства» для ребят от 6 до 17 лет. Он будет действовать 31 мая и 1 июня и включать прогулочный билет на все открытые на день посещения канатные дороги, посещение веревочного парка и мороженое в подарок. Акция действует на один подъем и один спуск на канатной дороге курорта Красная Поляна. Также 1 июня все маленькие гости отелей курорта получат подарки. Для мальчишек и девчонок организуют творческие мастер-классы, анимацию, конкурсы, работу тематических игровых комнат.

Праздничную программу подготовили и в Геленджике. В парке «Молодежный» 31 мая запланированы анимация, мастер-классы, аквагрим, рисование песком, шоу мыльных пузырей, планетарий, кукольный театр. Пройдут турнир по мини-футболу и мастер-классы по футболу, спортивно-развлекательная программа, танцевальный марафон, тематическая площадка «Оторвись от гаджетов» и выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья.

Утро 1 июня стартует в 8 часов с флешмоба «Мы – дети Кубани», восхождения на Маркотхский хребет. В 10 часов на спортплощадке в микрорайоне «Парус» пройдет кубок губернатора Краснодарского края по стритболу. В Центре развития творчества детей и юношества по улице Грибоедова – концертно-игровая программа для воспитанников лагерей дневного пребывания и мастер-классы для детей с ОВЗ.

В Новороссийске пройдет фестиваль мыльных пузырей «Чудеса в пузырях». Гостей соберут на празднике 1 июня в 16 часов на бульваре имени Черняховского. Организаторы подготовили концерт, мастер-классы, выступления фокусников, интерактивы, аквагрим.

Пресс-служба администрации Краснодарского края