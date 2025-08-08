Александр Власов встретился с участниками краевого форума «Регион 93»







Тематическая смена #РегионБезопасности объединила около 400 человек – активистов общественных организаций, волонтеров, казачью молодежь. Вице-губернатор, войсковой атаман посетил лекции, выставки и мастер-классы, пообщался с участниками.

– Форум «Регион 93» – уникальное место, где активные молодые люди объединяются, делятся опытом, обсуждают, как сделать наш край лучше и привлекательней. Кубанская молодежь – лучшая в России. И это не просто слова. Именно вы создаете настоящее и будущее нашей Родины. Не бойтесь ставить амбициозные цели и идти к ним, несмотря ни на что. Будьте смелыми и упорными, оставайтесь верны своим идеалам, воплощайте мечты в реальность, – сказал Александр Власов.

Во встрече также приняли участие руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев, начальник организационного управления – аппарата Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае Александр Косивченко, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко, участники СВО.

Перед участниками форума выступили эксперты. Обсудили темы искусственного интеллекта, противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде. Рассказывали о работе с несовершеннолетними, цифровых инструментах, помогающих в предупреждении правонарушений.

В рамках смены также провели встречи с бойцами специальной военной операции, в том числе казаками-добровольцами.

Пресс-служба администрации Краснодарского края