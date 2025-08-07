Кубань получит 12,3 миллиарда рублей инфраструктурных кредитов на проекты в сфере ЖКХ







Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин поддержал заявку Краснодарского края о предоставлении новых инфраструктурных кредитов. Об этом стало известно на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, в котором принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

– Большая часть заявочной кампании на реализацию проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов завершена, поэтому приступили к активной работе по одобрению проектов, чтобы регионы оперативно начали их реализацию. Все проекты социально значимые. Благодарю Минстрой, Фонд развития территорий, команды губернаторов за ответственный подход, тщательно подобранные проекты, которые напрямую повлияют на качество жизни людей, на комплексное и долгосрочное развитие субъекта. Сегодня рассмотрели и одобрили заявки еще девяти регионов на общую сумму КИК 39,6 миллиарда рублей, которые будут направлены на работу с 34 объектами коммунальной инфраструктуры в составе 16 проектов. Таким образом, на сегодняшний день заявки на новые проекты за счет КИК одобрены для 20 регионов на общую сумму 106,2 миллиарда рублей, – сказал Марат Хуснуллин.

Инфраструктурные кредиты стали важным инструментом в развитии коммунального комплекса Краснодарского края. С 2022 года региону одобрили более 90 млрд рублей, в том числе на обновление трех магистральных водопроводов – Троицкого, Таманского и Ейскрого.

– Мы направили заявку для получения инфраструктурных кредитов на реализацию еще трех проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 12,3 миллиарда рублей. Первый – предусматривает реконструкцию очистных сооружений водопровода в Анапе. Это важно, в том числе, для развития туристического потенциала курорта, обеспечения будущих новых отелей и гостиниц качественным водоснабжением. Еще два проекта реализуем в Краснодаре. В районе улицы Вишняковой намерены построить ливневую канализацию с насосной станцией, на улице Калинина –канализационную насосную станцию. Для края все три проекта имеют стратегическое значение, – обратился Вениамин Кондратьев.

Реконструкция очистных сооружений в Анапе позволит удвоить их мощности – до 100 тыс. кубических метров в сутки. Это повысит качество водоснабжения для 210 тыс. жителей и миллионов гостей курорта. В ближайшие годы в Анапе планируют завершить 29 крупных инвестпроектов в индустрии гостеприимства на сумму почти 256 млрд рублей. Номерной фонд курорта вырастет на 22 тыс. номеров. Реализовать проект по модернизации очистных планируют до 2028 года. Сумма кредита по нему – 4 млрд рублей.

Более 1,5 млрд рублей требуется на строительство ливневки с насосной станцией в районе пересечения ул. Вишняковой, Переходной и Новороссийской. Это позволит избежать подтопления дороги и трамвайных путей после проливных дождей. Проект планируют реализовать до 2027 года. Он должен улучшить качество жизни как минимум 200 тыс. человек, проживающих в этом микрорайоне.

Еще один инфраструктурный кредит – 6,74 млрд рублей – регион получит на строительство новой канализационной насосной станции производительностью 400 тыс. кубических метров в сутки в районе ул. Калинина. Объект намерены запустить в 2029 году. Это позволит повысить качество водоотведения для 400 тыс. жителей.

