Юные спортсмены могут заниматься греблей на байдарках и каноэ в шести муниципалитетах региона







1

из

4

Тренировки проводят в Краснодаре, Староминском, Брюховецком, Тимашевском, Динском и Кореновском районах.

– В Краснодарском крае этот вид спорта активно развивается. Наша спортшкола олимпийского резерва входит в число лучших учреждений не только региона, но и страны. Более 200 кубанских гребцов ежегодно входят в состав сборной края, а свыше 30 – в национальную сборную России, – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Отделения подготовки спортсменов по гребле на байдарках и каноэ расположены по адресам: г. Краснодар (ул. Парусная, 22), г. Кореновск (ул. Пляжная, 10), ст. Староминская (ул. Красная, 103), ст. Брюховецкая (ул. Батарейная, 2А), ст. Динская (ул. Крайняя, 2) и ст. Новотитаровская (ул. Луначарского, 125А).

Спортсмены Краснодарского края показывают высокие результаты на турнирах всероссийского и международного уровней. Так, Иван Некрасов их Краснодара стал чемпионом первенства мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. Соревнования провели в Португалии.

На VI Летней Спартакиаде молодежи России в Барнауле сборная региона стала лидером в общекомандном зачете и привезла 11 медалей: четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых.

На чемпионате страны по гребле на лодках «Дракон» кубанские спортсмены привезли 67 медалей, а на чемпионате в Москве стали серебряными призерами.

Пресс-служба администрации Краснодарского края