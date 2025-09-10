Анна Минькова посетила социальные объекты Кавказского района







В рамках рабочей поездки в муниципалитет вице-губернатор осмотрела учреждения здравоохранения, образования и культуры.

– В новой поликлинике станицы Кавказской активно идет прием маленьких пациентов. Медучреждение открылось неделю назад. Здесь созданы 4 педиатрических участка, дневной стационар на 8 коек, кабинет неотложной помощи и лаборатория. Теперь дети могут получать своевременное лечение даже серьезных патологий, не выезжая за пределы района. Задача муниципалитета – обеспечить медучреждение квалифицированными кадрами, – отметила Анна Минькова.

В рамках рабочей поездки в Кавказский район заместитель главы региона также посетила лицей №3, где в прошлом году открыли технопарк «Кванториум».

– Он позволяет развивать таланты и способности школьников в научно-технических направлениях. Удалось пообщаться с ребятами и посмотреть их наработки. Многие уже определились со своей будущей профессией именно благодаря обучению здесь. Безусловно, это талантливые дети, которые уже через несколько лет будут двигать наш регион вперед, – рассказала Анна Минькова.

По словам заместителя главы региона, помимо науки и медицины, в районе большое внимание уделяют развитию творческих способностей ребят. Два года назад в Кропоткине провели капремонт художественной школы. Работы выполнили по нацпроекту «Культура».

– В обновленном здании ребята занимаются живописью и декоративно-прикладным творчеством. В планах открыть еще и дизайнерское направление, после окончания которого ученики смогут продолжить обучение в вузах и техникумах, – добавила Анна Минькова.

