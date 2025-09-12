В учебном центре «Кубань» провели церемонию отправки казаков в зону СВО







Добровольцы прошли военную подготовку под руководством опытных инструкторов – участников боевых действий.

– Ежемесячно в зону спецоперации отправляются новые казаки-добровольцы. С учетом ротации уже более 10 тысяч наших земляков приняли участие в спецоперации, демонстрируя мощь, выучку и отвагу. Во все времена казаки выбирали путь служения Родине, и нынешнее поколение продолжает славные традиции предков, – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На церемонии присутствовал заместитель воскового атамана Николай Щулькин, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, представители общественных, ветеранских организаций и объединений, духовенство.

Специальный учебный центр «Кубань» возглавляет атаман Новороссийского районного казачьего общества, участник СВО Сергей Сюсюка. Под руководством инструкторов с боевым опытом здесь изучают основы огневой, инженерной, тактической и медицинской подготовки, получают военные навыки.

Кубанское казачье войско сформировало пять добровольческих отрядов БАРС – имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), спецназначения «Кубань» (БАРС-11), спецназначения «Кубань» (БАРС-16) имени святого благоверного князя Александра Невского, «БАРС-20» имени Ильи Муромца и БАРС-38 «Гроза».

Пресс-служба администрации Краснодарского края