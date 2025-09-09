Вениамин Кондратьев и Сергей Елисеев открыли Кубок России по пляжному самбо в Анапе







1

из

12

Губернатор Краснодарского края и Президент Всероссийской федерации самбо наградили победителей и призеров соревнований, которые провели на базе Центра пляжных видов спорта.

– Сегодня край принимает соревнования всероссийского уровня по пляжному самбо. Это наш национальный вид спорта, которым мы гордимся. Единоборство с богатой историей, традициями и большим будущим. Его популярность только растет. Самбо – это сила духа, выносливость, уважение к сопернику. Желаю участникам быть первыми не только здесь, на ковре, но и в жизни. Всем уверенности и честных побед, – сказал Вениамин Кондратьев.

Сергей Елисеев поздравил участриков и зрителей с первым проводимым в Анапе кубком России по пляжному самбо. Поблагодарил губернатора за внимание, которое в крае уделают отечественному виду спорта и за то, что ребята имеют возможность тренироваться в современных Дворцах спорта.

– Мероприятие проводим много лет, всегда отбираем лучших спортсменов. На следующий год проведем чемпионат России также в Анапе, где отберем сборную команду для чемпионата мира и Европы. Две недели назад закончился первый командный чемпионат РФ среди субъектов и впервые кубок выиграла сборная Краснодарского края, – сказал Сергей Елисеев.

В состязаниях приняли участие 78 самбистов из 18 регионов страны, в том числе Краснодарского края.

На турнире разыграли восемь комплектов наград. По итогам состязаний у кубанских самбистов 11 медалей: четыре золотых, две серебряных и пять бронзовых.

Вениамин Кондратьев и Сергей Елисеев вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты.

***

Чемпионат России по пляжному самбо в регионе проводили в 2021 и 2022 годах. Центр пляжных видов спорта в Анапе открыли в мае 2024 года. Он уже принял чемпионаты России по пляжному футболу, гандболу и волейболу. На его базе организовали региональные состязания – Кубок губернатора и чемпионат Краснодарского края. Также здесь состоялся чемпионат Южного федерального округа.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор