Анна Минькова посетила социальные объекты в Горячем Ключе

Вице-губернатор оценила их готовность к открытию.

– В Горячем Ключе завершается строительство сразу нескольких соцобъектов. Сегодня оценила их готовность к открытию. Осмотрела новую школу на 550 мест, которая примет ребят 1 сентября. Здесь просторные классы, современное спортивное ядро, актовый зал, кабинеты для творчества и робототехники, – отметила Анна Минькова.

Школа позволит разгрузить соседние учреждения, перейти на обучение в одну смену и обеспечить детей дополнительным образованием. На ее строительство и оснащение направили 1,2 млрд рублей.

Новый офис врача общей практики, который откроется осенью, Анна Минькова посетила в станице Мартанской. По словам замглавы региона, это долгожданный объект – старое здание 1965 года. Сейчас здесь завозят мебель и оборудование. Вице-губернатор поставила задачу предусмотреть аппарат УЗИ, необходимый для первичной диагностики.

Анна Минькова оценила обновленное акушерское отделение городского родильного дома.

– С января здесь принимают будущих мам. Проведена перепланировка помещений в соответствии с современными стандартами, созданы комфортные условия, в том числе для партнерских родов, – рассказала Анна Минькова.

Замглавы также посмотрела учреждения допобразования города-курорта.

– Заехала в новый спорткомплекс «Вершина», где занимаются дети из соседней школы №2, а также в детскую школу искусств, которая открылась после реновации в феврале. На ремонт выделили почти 60 миллионов рублей. Учреждение очень востребовано – здесь обучаются 850 детей на пяти отделениях. Будем и дальше создавать условия для развития творческих способностей ребят, – сообщила Анна Минькова.

