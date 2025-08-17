В Геленджике благодаря нацпроекту откроют парк «Дивный»







Краснодарский край участвует в 12 национальных проектах. Новости о том, как это меняет жизнь кубанцев, собрали в традиционном дайджесте за 11-17 августа.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

– Вениамин Кондратьев: К концу 2030 года по нацпроекту благоустроим около 1150 общественных территорий.

– В Белореченске по нацпроекту благоустраивают общественную территорию возле школы №3.

– В станице Анастасиевской Славянского района модернизируют сети водоснабжения. До ноября заменят аварийные участки трубопровода общей протяженностью более 22,8 км.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

– Вениамин Кондратьев: Более десяти предприятий на Кубани выпускают БПЛА и разрабатывают их компоненты. В регионе также создают научно-производственный центр испытаний и компетенций в рамках национального проекта.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

– Вениамин Кондратьев оценил ход уборки сахарной свеклы в Успенском районе. Губернатор посетил поля агрофирмы «Агросахар», которая входит в структуру компании «Успенский сахарник». Предприятие является участником нацпроекта.

– В Краснодарском крае продолжают набор на второй поток проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Программу реализуют в рамках нацпроекта по инициативе губернатора Кубани.

– Директор по развитию краснодарской компании «АС-ЭНЕРГО» Елена Потанина показала лучший результат в финале всероссийского конкурса «Тренер по бережливому производству – 2025. Применяй. Обучай. Совершенствуй».

– Компания «ДорМеталл» получила более 8,4 миллиона рублей экономического эффекта благодаря бережливым технологиям. На предприятии из Усть-Лабинского района оптимизировали производство перильных ограждений.

– Санаторий в селе Кабардинка ускорил заселение гостей на 66 процентов: «Жемчужина моря» успешно завершила основной этап участия в федеральном проекте «Производительность труда». – Винодельня из Северского района станет образцом бережливого производства. Эксперты Регионального центра компетенций помогут виноделам проанализировать всю цепочку – от ручного сбора урожая до розлива и оформления готовой продукции.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

– В Новокубанскую ЦРБ трудоустроили новых специалистов. Благодаря масштабной работе по привлечению и поддержке медработников, минздраву региона удалось добиться положительной динамики кадров.

– Для краснодарцев провели утреннюю зарядку в рамках Недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия спортом укрепляют здоровье, что соответствует целям национального проекта. – За год в Центре грудной хирургии НИИ-ККБ №1 выполняют 7,7 тысячи операций на сердце. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями относится к одному из основных вопросов нацпроекта.

– Донорскую акцию провели в Красноармейском и Калининском районах. Регулярная донация крови благоприятно влияет на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта.

– Жители Тихорецкого района проверили свое здоровье в мобильном центре «Диспансеризация». Акцию провели в рамках Всероссийской тематической недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

