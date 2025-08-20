Международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» проведут в Геленджике с 6 по 7 октября







1

из

9

Краснодарский край выступает соорганизатором мероприятия. Вопросы подготовки к одному из ведущих инновационных форумов в России обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

– Наш регион стал платформой для презентации мировых и отечественных производителей, институтов, работающих над созданием технологий для человека. Впервые в прошлом году провели этот форум, объединивший четыре выставки инноваций в таких направлениях, как биотехнологии, медицина и фармацевтика, пищевая индустрия, ретейл и HoReCa. На этой площадке производители и научное сообщество Кубани заключают соглашения о развитии индустриальных технологий и создании новых видов продукции. В этом году на краевой экспозиции свои возможности продемонстрирует порядка 10 предприятий промышленного комплекса, а также разработчики и ученые региона, – сказал Александр Руппель.

Заместитель губернатора также отметил, что краевые производители представят свою продукцию по трекам «Биотехмед» и «Косметик компонент». Ее организуют министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности региона. Здесь продемонстрируют хирургический шовный материал, одноразовые стерильные наборы для процедуры гемодиализа, шприцевые и инфузионные насосы, косметические средства и профессиональную бытовую химию, которые выпускают на Кубани.

– Впервые представим коменовую кислоту. Это уникальная разработка Кубанского государственного медицинского университета и компании «РИВЬЕРА БИОТЕК». На сегодняшний день это вещество, перспективное для применения в медицине и фармацевтике, не выпускают в России. На его основе могут быть разработаны лекарственные препараты, биологически активные добавки, косметика и другие продукты, обладающие антибактериальными и ранозаживляющими свойствами, – отметил Александр Руппель.

На площадках форума запланирована масштабная деловая программа. Порядка 40 сессий пройдут по различным отраслевым темам – начиная от реализации национальных проектов в сфере высоких технологий и заканчивая направлениями развития промышленности. Главная стратегическая сессия «Технологии для жизни» будет посвящена вопросам интеграции инноваций в фармацевтике, утилизации и пищевой промышленности. Ожидается, что ее участниками станут представители Правительства России, главы крупных международных компаний и научных центров.

***

«БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» организуют при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, администрации Краснодарского края. Технический оператор мероприятия – международный выставочный оператор «Formika Event». Посетить мероприятие можно бесплатно при регистрации по ссылке.

Пресс-служба администрации Краснодарского края