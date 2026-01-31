Единовременная выплата при заключении контракта от Краснодарского края составит 3,4 млн рублей

С 1 февраля подписавшие контракт с Минобороны России от нашего региона получат одну из самых высоких единовременных выплат в России. И самую высокую в Южном федеральном округе.

При подписании контракта военнослужащие получат 3,4 млн рублей. Эта выплата состоит из:

– 2,5 млн рублей – по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева;

– 500 тыс. рублей – единовременная выплата от муниципалитетов Кубани;

– 400 тыс. рублей – федеральная выплата.

Только за первый год службы в зоне СВО – после заключения контракта от любого муниципалитета Краснодарского края – военнослужащие получат 6 млн рублей.

Кроме того, участникам специальной военной операции и их семьям доступны различные меры государственной поддержки: бесплатные земельные участки, помощь в газификации домовладений, списание долгов по кредитам, сертификаты на санаторно-курортное лечение и другие.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте контракт23.рф или по номеру телефона: 8(800)444-46-23.

